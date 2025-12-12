Campanie neobișnuită a polițiștilor de la Brigada Rutieră în Capitală. Ce au primit șoferii în trafic

Campanie neobișnuită pe străzile capitalei. Polițiștii de la Brigada Rutieră le-au dat șoferilor plicuri cu bancnote inscripționate, cu mesaje împotriva corupției.

Unii șoferi au recunoscut că au fost situații în care li s-a cerut sau sugerat să scoată și ei plicul, dar cu bani reali.

Câțiva șoferi opriți la un filtru al poliției rutiere în zona Arcului de Triumf au fost îndemnați să denunțe orice angajat al Ministerului de Interne dacă le cere mită.

Înainte să-i lase să-și continue drumul, polițiștii le-au oferit și câte un plic surpriză.

Reporter: "V-a plăcut că ați primit un plic?"

Șofer: "Așa că am primit un plic, da."

Reporter: "Că ați primit dvs. și nu ați dat?"

Șofer: "Da, și nici nu dau și nici nu iau."

Reporter: "Dar amendă ați luat?"

Șofer: "Da, haha."

Corespondent Știrile PRO TV: "Șoferii care au primit în trafic plicul de la polițiștii rutieri și Direcția Generală Anticorupție au avut surpriza să găsească în interior și o bancnotă. La prima vedere imită una reală, valoarea ei este zero, însă cumpără în mod simbolic atenția celui care o primește și îl îndeamnă să nu susțină corupția."

Taximetrist: "Prin anii ’90, să fiți dvs. sănătos cât am dat! Ohoo!"

Andra Arsintescu, purtător de cuvânt Brigada Rutieră: "Încurajăm cetățenii să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament integru, atât în trafic, cât și în viața de zi cu zi."

Potrivit ultimului bilanț al Direcției Generale Anticorupție, peste 20 de mii de oameni au sunat la linia verde să anunțe că li s-a cerut mită.

Din peste 2.600 de suspecți cercetați pentru luare de mită, 189 au fost angajați ai Ministerului de Interne.

