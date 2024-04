Paradă moto în Cluj-Napoca. Sute de motocicliști au defilat pe două roți într-o campanie de prevenire a incidentelor rutiere

Evenimentul este deja o tradiție, iar pasionații și-au etalat motocicletele cu mulți cai putere. Într-un mod responsabil, spun ei.

Înainte să înceapă defilarea, motocicliștii și-au dat întâlnire într-o parcare din Cluj-Napoca.

Marius a venit cu un exemplar care a fost cândva în dotarea Politiei germane.

Marius Corăbian, motociclist: „Încerc să o păstrez originală, având în vedere că sunt colecționar și am 11 motociclete, cea mai veche fiind 1938”.

Și un model din 1951, Ural M 72, îl face mândru pe proprietarul său. Bărbatul spune că soția l-a convins să facă investiția.

Daniel Cuzmanov, motociclist: Deja este ca un membru al familiei pentru noi. O folosesc să-mi miște sufletul, nu trupul.

Reporter: Deci e mai mult pentru suflet?

Daniel Cuzmanov: Întotdeauna. Așa trebuie să fie motocileta. Pentru transport folosesc mașina, că e mai comod, am și aer codiționat.

Alexandra are 36 de ani și se visează pe două roți de la 13. A luat permisul anul trecut.

Alexandra Bota, motociclistă: „Curaj am avut tot timpul, ideea este că nu a fost nimeni de acord cu pasiunea mea, asta este problema. Am visat că odată, cândva o să fiu și eu pe două roți și anul trecut am reușit să-mi îndeplinesc visul. Mă simt cel mai bine, nu știu cum să explic, este ceva de nedescris. Libertate în primul rând”.

Piața motociletelor din România crește vertiginos. Datele oficiale arată că numai anul trecut au fost înmatriculate peste 6.000, cu 46% în plus față de anul 2022.

Timotei Câmpean, organizator paradă: „Atenție la motocicliști, desigur și noi dorim să ținem cont de același îndem - atenție la automobilișiti - și să ne respectăm unii pe alți în trafic. În ciuda numărului mare de motocicliști care crește exponențial de la an la an, numărul accidentelor grave scade. Ne dorim astfel să dăm și să primim siguranță în trafic”.

Parada se organizează an de an de mai bine de un deceniu.

