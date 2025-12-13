Campania „Încalță un copil de iarnă” aduce ghete noi copiilor fără posibilități. Se strâng mii de perechi în toată țara

„Încalță un copil de iarnă" este o campanie care, de 8 ani, le aduce ghetuțe noi copiilor fără posibilități. Sunt peste 20 de centre de colectare în toată țara. Oameni simpli și asociații strâng încălțările pe care le distribuie în zona lor.

La Craiova, de exemplu, suporterii echipei locale de fotbal au adus aproape 6.000 de perechi de ghete pe stadion. Iar la Timișoara, peste 1.000 de pachete au fost pregătite de grupul „Mămici mai tari ca Google”.

Mirela Retegan: „Acum 8 ani îi cumpăram Maiei o pereche de ghete și povestind cu ea, eram la Viena, aveam spectacol cu Gașca Zurlii și îi spuneam „mai, îți dai seama câte mame nu își permit o pereche de ghete noi pentru copilul lor?” Și seara m-am dus în hotel și am scris o postare pe Facebook și am zis „haideți să încălțăm împreună toți copiii desculți ai României, pentru că nimic nu-i mai greu decât să-ți fie frig la picioare”. Am făcut această postare și m-am culcat. A doua zi la spectacol, la Viena, a venit o bunică cu o pereche de ghete noi-nouțe și a zis „luați-le doamna Mirela”. Uitasem ce am postat.

A zis „Le aveam acasă noi-nouță pentru nepoata mea și vi le-am adus” și am zis „e clar dacă oamenii sunt deschiși și avem cu cine merită să începem”. Și așa a început. M-am dat seama că eu singură nu pot să fac față întregii nevoi din România. Și atunci am găsit în România mame, femei, care au aderat campaniei noastre. Ne-am asociat cu organizații, cu tot felul de ONG-uri din aproape toată țara și campania se desfășoară la nivel național, dar foarte bine organizată pe regiuni.

În zona Banatului avem Asociația „Mâini Unite la Sibiu”, unde Ana, minunata fată de acolo, adună ghetuțele și le împarte în satele unde există copii. La Craiova, Anca a reușit să mobilizeze echipa de fotbal și ei au fost de acord să nu pună bilete, ci să invite spectatorii să doneze o pereche de ghetuțe și s-au strâns toate ghetele. La Cluj s-au adunat aproape 200 de mame, antreprenori, „Mamprenoare” se numește organizația lor, și au împachetat 200 de perechi de ghetuțe. Adică e mai mult decât să ajutăm. Se creează chiar niște evenimente cu ocazia asta pentru cei care ne urmăresc acum. Cum ar putea să ajute și ei. Pe Fundația Zurlii găsesc toate centrele de colectare. Ei pot să cumpere o pereche de ghetuțe noi și vrem să fie noi. Eu tot timpul spun „hai să facem diferența între cadou și pomană.”

Nu dăm ceva ce nu ne mai trebuie nouă, pentru că am vrea să fie un dar pentru copii. Să aibă o pereche de ghete noi. Să vadă și ei ce înseamnă asta. Și pe Fundația Zurlii găsesc absolut toate centrele de colectare. Am creat inclusiv un sistem foarte simplu prin care ei pot să comande online o pereche de ghete și să le trimită toate online, la oricare dintre adrese. Noi le preluăm la noi sediu Zurlii. Dacă veniți la noi este plin de pachete în momentul ăsta, pentru că săptămâna viitoare o să ne ducem în niște sate din zona Călărași și Prahova. În medie strângem cam 10.000.

Sunt învățătoare care au clase cu copiii cu nevoi și ele ne scriu și spun am nevoie de 20 de perechi de ghete, mărimea 26. Sunt centre de plasament, sunt copii ai căror părinți trec printr-o situație dificilă financiară și atunci ajutăm și acolo. Așadar 10.000 e doar o cifră generică. E nevoie de oricâte perechi. Sunt adolescenții care poartă 38, 39, 40, 42 și acolo este cel mai complicat. De acolo, de multe ori, suplimentăm noi. Dacă reușim să obținem și fundații, cumpărăm pentru copii mai mari, care nu au ghetuțe. Așadar, intrați pe Fundația Zurlii.

Acolo găsiți toate centrele, iar cei care vor să doneze o pot face. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au folosit ocazia asta să facă un gest. Campania continuă până înainte de Crăciun, așa că o să-i rog să se grăbească. Săptămâna viitoare, undeva în weekend, o să ajungem. Mergem cu gașca Zurlii și împărțim în câteva sate, bucuria va fi și mai mare.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













