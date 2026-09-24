Corespondent Știrile ProTV: „Studenți din toate colțurile țării au început deja să vină în Capitală, iar în jurul universităților atmosfera deja se animă, la fel și în jurul căminelor. Astăzi, pentru mai multe universități a fost prima zi în care studenții s-au putut muta. I-am văzut cu bagaje, alături de familie, alături de prieteni și bucuroși pentru un nou început. Pentru mulți, varianta căminului este mult mai accesibilă decât o chirie în Capitală, mai ales că pentru un loc în cameră plătesc, la cele mai multe cămine, în jur de 300 lei pe lună. Potrivit Ministerului Educației, în toată țara sunt disponibile aproape 100.000 de locuri la căminele de stat. În ultimii ani, mai multe cămine au fost construite sau finalizate și au adus un plus de 4.000 de locuri pentru studenți de la licență, masterat sau doctorat. Academia de Studii Economice este universitatea care vineri organizează festivitatea de deschidere, iar pe tot parcursul zilei vor fi festivități de deschidere pentru fiecare facultate în parte. Vor fi în jur de 11.000 de boboci la facultate, iar în total, în jur de 25.000 de studenți care vor începe un nou an universitar”.