Judecătorii ÎCCJ evaluați cu „Satisfăcător” scapă, momentan, de reevaluare. Proiectul de lege, respins de deputați

Deputaţii au respins, miercuri, un proiect de lege iniţiat de parlamentarii USR care prevedea ca judecătorii cu calificativ "Satisfăcător" să fie reevaluaţi în termen de un an.

Propunerea legislativă modifica şi completa Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, vizând evaluarea profesională a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Totodată, se stipula introducerea de noi criterii de evaluare a judecătorilor şi a procurorilor şi se modifica procedura aplicabilă în cazul în care aceştia obţin calificativul "Satisfăcător".

Potrivit propunerii legislative, "judecătorii şi procurorii care primesc calificativul "Satisfăcător" sunt reevaluaţi în termen de un an de la data finalizării evaluării în care au obţinut acest calificativ". "Dacă şi în urma celei de-a doua evaluări obţin calificativul "Satisfăcător", sunt obligaţi să urmeze, pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni, cursuri organizate de Institutul Naţional al Magistraturii", stipula actul normativ propus.

În forma actuală a legii, judecătorii şi procurorii care primesc calificativul 'Satisfăcător' în urma a două evaluări consecutive sunt obligaţi să urmeze, pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni, cursuri organizate de Institutul Naţional al Magistraturii.

O altă modificare prevedea că articolul 96, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "Comisia de evaluare, prin secretariatul acesteia, întocmeşte un dosar de evaluare pentru fiecare judecător sau procuror, dosar care va cuprinde datele statistice cu privire la volumul de activitate şi la indicatorii de eficienţă, depuse anual, numărul contestaţiilor pentru tergiversarea procesului sau privind durata procesului penal admise, raportul de evaluare, observaţiile şi obiecţiunile celui evaluat, precum şi orice alte acte, date sau informaţii pe baza cărora se realizează evaluarea. Dacă este cazul, la dosarul de evaluare se depune şi planul individual de dezvoltare profesională".

Potrivit formei actuale a Legii 303/2022, Comisia de evaluare, prin secretariatul acesteia, întocmeşte un dosar de evaluare pentru fiecare judecător sau procuror, dosar care va cuprinde datele statistice cu privire la volumul de activitate şi la indicatorii de eficienţă, depuse anual, raportul de evaluare, observaţiile şi obiecţiunile celui evaluat, precum şi orice alte acte, date sau informaţii pe baza cărora se realizează evaluarea. Dacă este cazul, la dosarul de evaluare se depune şi planul individual de dezvoltare profesională.

Propunerea legislativă mai prevedea ca, pentru evaluarea indicatorilor privind activitatea desfăşurată de judecătorii şi procurorii care ocupă funcţii de conducere, cel evaluat va depune la dosar un număr minim de cinci acte relevante pentru activitatea sa managerială, comisia de evaluare putând avea în vedere, dacă apreciază necesar, şi un număr de cel puţin cinci alte acte relevante din perspectiva modului de îndeplinire a atribuţiilor manageriale. Comisia de evaluare solicită un punct de vedere baroului din circumscripţia în care judecătorul sau, după caz, procurorul evaluat îşi desfăşoară activitatea, mai prevede proiectul propus.

Pentru respingerea proiectului au votat 168 de deputaţi, împotrivă - 36, iar 76 s-au abţinut.

"Cred că rezultatul acestui vot este o greşeală. Colegii din Comisia juridică ştiu foarte bine că de patru ani şi ceva fiecare dintre noi încercăm să îmbunătăţim sistemul judiciar. Dar, în contextul actual, în care avem proteste ale magistraţilor, (...) noi să respingem un vot prin care mai tăiam un privilegiu şi să păstrăm o lipsă a evaluării magistraţilor, cred că este o greşeală", a declarat în plen deputata USR Oana Murariu, iniţator al proiectului.

