Camelia, floarea regală care îți poate înfrumuseța casa. Secretele unei înfloriri spectaculoase

Printre cei mai spectaculoși arbuști, cameliile sunt plante veșnic verzi, cu frunze lucioase, care pot avea o creștere verticală sau răspândită, și flori albe, roz sau roșii spectaculoase.
Sunt impresionante în borduri de arbuști, potrivite și pentru cultivarea în ghivece pe care le poți ține pe terasă, balcon sau în casă. Iată tot ce trebuie să știi despre camelia, floarea care transformă orice casă într-un loc plin de culoare.
Ce este Camelia
Camellia este un gen care cuprinde aproximativ 250 de specii de arbuști și arbori veșnic verzi din Asia de Est, aparținând familiei ceaiului (Theaceae), remarcabil în special pentru câteva specii ornamentale cu flori și pentru Camellia sinensis (numită uneori Thea sinensis), sursa ceaiului.
Camellia comună (C. japonica) este bine cunoscută, în special pentru varietățile sale cultivate cu flori duble (cu multe petale), ale căror petale suprapuse variază ca culoare de la alb la roz și roșu, inclusiv variante pestrițe.
În forma sălbatică, cinci până la șapte petale înconjoară o masă de stamine galbene, iar sepalele cad pe măsură ce petalele se deschid. Arborele are frunze ovale, lucioase, de culoare verde, de obicei lungi de aproximativ 10 cm, și poate atinge o înălțime impresionantă conform Britannica.
Cum se plantează
Cameliile sunt arbuști veșnic verzi, cu frunze lucioase, ușor de cultivat. Sunt ideali pentru ghivece. Florile lor decorative apar în nuanțe de alb, roz și roșu și înfloresc devreme în sezon, într-o perioadă în care puține alte plante sunt în floare.
Camelia este un arbust veșnic verde disponibil în mai multe dimensiuni. Există două grupe principale care înfloresc în perioade diferite, așa că, atunci când alegi o varietate, ia în considerare momentul în care dorești să apară florile:
• Cultivarele de Camellia sasanqua înfloresc toamna și iarna
• Cultivarele de Camellia japonica și Camellia × williamsii înfloresc la sfârșitul iernii și începutul primăverii
Există și mai multe forme de flori (simple, semi-duble, anemonă, bujor, trandafir, duble formale), astfel că poți alege forma preferată. Toate cameliile au flori spectaculoase.
Plantele sunt disponibile din toamnă până la sfârșitul primăverii.
De obicei sunt vândute în ghivece de 3–4 litri, în centre de grădinărit sau prin comandă online. Sunt comercializate ca arbuști cu înălțimea de aproximativ 60–90 cm.
Când se plantează
Cel mai bine este să fie plantate toamna, când solul este încă cald, pentru ca rădăcinile să se stabilească înainte de venirea iernii.
Majoritatea cultivarelor preferă semiumbra sau lumina filtrată, însă Camellia sasanqua tolerează și locurile mai însorite, conform ras
Cameliile se dezvoltă bine în sol acid. Dacă poți cultiva rododendroni, atunci solul este potrivit și pentru camelii.
Pot fi cultivate și în ghivece, folosind un compost special pentru plante acidofile, fără turbă.
Aciditatea sau alcalinitatea solului se măsoară pe scara pH-ului (0–14). Solul neutru are pH 7. Solul alcalin are pH peste 7. Solurile calcaroase sunt alcaline. pH-ul poate fi testat cu un kit simplu.
Plantează camelii într-un loc adăpostit, ferit de vânturile reci și de soarele puternic de dimineață.
Lasă un spațiu de 3–5 metri între plante, deoarece la maturitate devin arbuști de dimensiuni medii spre mari. În general sunt rezistente la frig, însă Camellia sasanqua este ușor mai sensibilă și poate avea nevoie de protecție iarna în zonele foarte reci.
Îngrijire
Apă
Udă plantele recent plantate până când se stabilesc (aproximativ primele 18 luni). Nu lăsa solul să se usuce vara, deoarece atunci se formează mugurii florali. Solul trebuie menținut umed. Verifică la circa 10 cm adâncime; dacă este uscat, udă bine.
Dacă locuiești într-o zonă cu apă dură, evită udarea frecventă cu apă de la robinet. Apa de ploaie este preferabilă.
Aplicarea unui strat gros de mulci, precum compost de grădină, ajută la menținerea umidității.
Fertilizarea
Plantele cultivate în ghivece pot fi fertilizate primăvara devreme cu îngrășământ pentru plante acidofile. Respectă instrucțiunile de pe ambalaj.
Fertilizarea excesivă sau târzie, la sfârșitul verii, poate duce la căderea mugurilor. Nu fertiliza camelii după sfârșitul lunii iulie.
Îndepărtarea florilor ofilite
Îndepărtează florile când încep să se ofilească pentru a menține aspectul curat al plantei. Nu influențează semnificativ înflorirea din anul următor.
Protecția pe timp de iarnă
Camellia sasanqua cultivată în ghiveci necesită protecție iarna în majoritatea regiunilor. În zonele mai reci, și Camellia japonica sau poate avea nevoie de protecție.
Mută ghivecele într-un loc adăpostit, lângă casă sau într-un colț protejat. Poți înveli plantele cu material textil biodegradabil special pentru protecție împotriva înghețului sau le poți muta într-o seră rece ori verandă neîncălzită în perioadele cu temperaturi scăzute.
Tipuri de camelii
Camellia japonica
Camellia japonica este cea mai mare specie din acest grup, putând ajunge la înălțimi de peste 4,5 metri și lățimi de 1,8–2,5 metri. De asemenea, are frunze mai mari comparativ cu varietățile Sasanqua și cu camelia de ceai.
Florile pot avea un diametru de până la 15 cm și apar în nuanțe de roșu, roz, galben și alb. Există și forme pestrițe, atât la nivelul frunzelor, cât și al florilor.
Formele florilor sunt variate: simple, semi-duble, tip anemonă, tip bujor, formă de trandafir și dublu formal. Camelia japoneză poate începe să înflorească încă din ianuarie și poate continua până în aprilie, în funcție de cultivar.
Camellia sasanqua
Camellia sasanqua este ceva mai mică decât camelia japoneză, atingând de obicei o înălțime maximă de aproximativ 2,5 metri. Frunzele sunt verde închis, lucioase și ceva mai mici. La fel ca frunzișul, și florile sunt mai mici decât cele ale speciei japonica, majoritatea având un diametru de 7–10 cm, conform fairviewgardencenter.
Perioada de înflorire începe de obicei în octombrie și durează până în decembrie sau ianuarie. Printre cultivarele populare de Camellia sasanqua se numără:
Camellia sinensis
Camelia de ceai are o importanță care depășește aspectul decorativ. Dacă ai băut ceai verde, ai consumat Camellia sinensis. Ceaiul verde este obținut din frunzele uscate ale acestei plante.
Camelia de ceai este asemănătoare cu sasanqua, fiind de talie mai mică și având flori mai mici. Florile au formă de cupă și înfloresc toamna, în nuanțe de roz sau alb.
Indiferent de specie sau cultivar, camelii preferă zonele parțial umbrite, cu sol bine drenat și cu pH scăzut (acid). Umbra filtrată, de exemplu sub pini, este ideală. Umbra densă poate reduce înflorirea, iar expunerea directă la soare poate decolora frunzele.
La fel ca azaleele și rododendronii, cameliile nu tolerează solurile îmbibate cu apă. Drenajul bun este esențial. De asemenea, preferă un pH scăzut al solului. Un test de sol poate indica nivelul pH-ului și eventualele corecții necesare.
Cameliile sunt ușor de întreținut dacă sunt plantate și stabilite corect. Tăierile se fac după înflorire, de preferat la sfârșitul iernii sau începutul primăverii. Un îngrășământ organic cu eliberare lentă poate fi aplicat la începutul primăverii pentru a susține dezvoltarea plantei.
O boală frecventă este putregaiul florilor de camelie, care afectează florile. Pentru prevenție, florile și frunzele căzute trebuie îndepărtate regulat de la baza plantei. Astfel se limitează dezvoltarea sporilor fungici și se menține planta sănătoasă. Aplicarea unui strat nou de mulci ajută atât la prevenirea bolii, cât și la protejarea rădăcinilor pe timpul iernii.
