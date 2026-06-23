Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, poliţiştii din municipiului Râmnicu Sărat, alături de luptătorii Serviciul pentru Acţiuni Speciale, au organizat patru percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de camătă şi şantaj.

Surse din cadrul anchetei au precizat că cele trei persoane se află într-o relaţie de rudenie, fiind vorba despre doi bărbaţi, nepoţii unei femei care este cercetată în cadrul aceluiaşi dosar penal.

"Din cercetări a reieşit că, din 2021 până în prezent, persoanele cercetate, o femeie şi doi bărbaţi, de 77, 35 şi 33 de ani, din Râmnicu Sărat, ar fi acordat bani cu împrumut mai multor persoane de pe raza municipiului Râmnicu Sărat şi localităţilor limitrofe. Prejudiciul estimat până la acest moment este de 100.000 de euro. Persoanele ar fi perceput dobânzi pentru sumele de bani împrumutate şi ar fi exercitat presiuni, ar fi recurs la acte de intimidare la adresa persoanelor îndatorate, atât în scopul recuperării la termen a sumelor împrumutate, cât şi pentru constrângerea la plata dobânzilor pretinse", a transmis IPJ Buzău.

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În urma percheziţiilor, anchetatorii au confiscat sume de bani, bijuterii şi autoturisme.

"Poliţiştii au ridicat în vederea continuării cercetărilor mai multe terminale mobile, înscrisuri cu valoare probatorie, bijuterii din aur cu o greutate totală de 300 de grame (brăţări, lanţuri, inele, cercei), 6.500 de euro şi 3.900 de lei. De asemenea, au fost indisponibilizate, în vederea instituirii sechestrului asigurător, 4 autoturisme, evaluate la aproximativ 35.000 de euro", informează sursa citată.

Cele trei persoane au fost reţinute, urmând să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, pentru a dispune cu privire la măsura preventivă.