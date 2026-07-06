Potrivit polițiștilor, de cele mai multe ori aceștia nu își adaptează viteza la drum. În plus, la mare altitudine, vremea îi poate lua oricând prin surprindere pe cei care circulă pe două roți.

Trei accidente în care au fost implicaţi motociclişti străini au avut loc doar duminică, în zona Muntele Cărbunele. Doi polonezi şi un spaniol au avut nevoie de îngrijiri. În zonă sunt mai multe curbe strânse, apoi urmează o porţiune de drum drept, dar în pantă, care îi păcăleşte pe motociclişti să calce acceleraţia.

Motociclist: „Sunt curbe multe, adrenalina este mare, fiecăruia îi place să se dea pe curbe”.

Motociclist: „Toate motocicletele iubesc oleacă să accelereze. Asta nu e numai în România, în toată lumea."

Cu o zi înainte, la Obârşia Lotrului, un neamţ s-a rănit în condiţii similare. Ploua puternic când a ieşit cu motocicleta în decor. Norocul lui a fost că amicii care îl însoţeau au reușit să îl ducă la o stână din apropiere și să ceară apoi ajutor.

Martor: Avea geaca ruptă pe spate și pe picior, unde era rupt, era sfârtecat, așa.

Reporter: Căzuse?

Martor: Căzuse, căzuse cu motocicleta, așa spun colegii.

Sabin Cornoiu, șef Salvamont Gorj: „În acest weekend au fost patru evenimente, toate foarte grave, cu toate am mers la spital, am chemat ambulanța”.

Pe o mare parte din Drumul Regelui, cum i se mai spune șoselei, se circulă doar cu 30 de km/h, inclusiv vara, când plouă, temperaturile scad sub 10 grade, aşa că aderenţa pneurilor pe carosabil este redusă.

Cristi Tudor, purtător de cuvânt DRDP Craiova: „Atunci când întâmpină probleme cauzate de vremea severă care se poate schimba în orice moment în zonele de munte, ceață, ploi torențiale sau grindină, recomandarea noastră e să se adăpostească”.

Inspectoratul de Poliţie Gorj a anunţat că zona va fi mai atent monitorizată în această vară.