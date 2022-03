Călătoria refugiaților ucraineni spre siguranță, în România. Corespondență tulburătoare din Vama Siret, de la Rareș Năstase

Vama Siret rămâne principalul punct prin care in...

Corespondentul Știrilor PRO TV Rareș Năstase, alături de Răzvan Ispas și Dan Nițescu, se află la vama Siret de mai bine de o săptămână, de unde transmit constant cele mai noi informații despre refugiații ucraineni care vin în România.

Vama Siret este una dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei de la începutul invaziei ruse în Ucraina din 24 februarie.

Doar în ultimele 24 de ore peste 6.550 de ucraineni au trecut granița în România pe la Vama Siret.

Corespondentul Știrilor PRO TV Rareș Năstase s-a aflat acolo în ultimele zile, loc în care a interacționat cu refugiații care caută ajutor în România.

„Noi nu ne așteptam, am fost informați că ne vor ajuta în România, dar nu credeam că vom avea toate lucrurile astea: cazări, mâncare, haine”, i-a mărturisit o refugiată.

„A fost greu să ne lăsăm casele și nu știm dacă când o să putem să ne întoarcem, dacă o să mai găsim ceva, pentru că locuința noastră este în Kiev, iar Kievul este bombardat. Aici sunt mulți oameni buni care ne ajută, multă mâncare. Acum așteptăm autobuzul”, a povestit o altă refugiată.

„Vama Siret rămâne principalul punct prin care intră refugiații către țara noastră. Este impresionant ce se întâmplă de partea cealaltă a graniței. Am primit astăzi foarte multe imagini de la voluntari care au mers cu coloanele de ajutoare umanitare și până aproape de Cernăuți. Vorbim de benzinării și alte magazine goale. De asemenea, am înțeles că în câteva localități unde nu mai erau carburanți la benzinării există persoane care ar vinde undeva cu 10 euro litrul de carburanți. Așadar, este o situație de criză majoră acolo. Și acești oameni au nevoie de ajutor. Vorbim de oameni care vin în continuare. Sunt foarte mulți voluntari, oameni de bine, care aduc în continuare atât hrană, cât și îmbrăcăminte, articole pentru copii și pentru adulți. Mai devreme noi am filmat și o situație mai specială. Înțeleg că apar și astfel de cazuri, copii cu probleme medicale, care au nevoie de tratament sau de anumite produse”, relata Rareș Năstase pe 4 martie, de la Vama Siret.