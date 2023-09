Bugetul pentru „Rabla Plus” s-a epuizat în doar 10 minute după lansare. Mai sunt bani pentru Rabla Clasic

Fie s-au terminat banii înainte să reușească să se înscrie, fie nu a funcţionat aplicația. Pentru categoriile unde banii alocați nu s-au epuizat încă, cei interesați își pot depune dosarele până pe 30 noiembrie.

În doar 7 minute bugetul de 83 de milioane de lei alocat programului Rabla Plus pentru persoanele juridice s-a epuizat.

3 minute mai târziu era gata și suma alocată instituțiilor publice.

Mai sunt bani pentru Rabla Clasic. Dealerii auto care se ocupă de depunerea dosarelor în locul persoanelor fizice au întâmpinat cele mai mari probleme și au fost nevoiți să se înarmeze cu răbdare.

Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru mediu: ”Pentru persoanele fizice datorită numărului foarte mare de accesări în prima parte a mers puțin mai greu aplicația.Faptul că a demarat programul cu ceva greutăți, asta ne va face ca anul viitor să regândim puțin aplicația să nu mai întâmpinăm probleme de genul acesta”.

Eduard are o firmă și a reușit să își depună actele în primele 5 minute. Spune că a avut un pic de noroc dar şi experientă, pentru că a mai încărcat dosarul și anul trecut.

Eduard, candidat: „O persoană nu reuşeşte să completeze de la 0 aceea cerere dacă nu o are de dinainte.Eu doar printr-o minune am reușit să fac copy-paste pe computer la datele firmei că alea sunt cele mai multe de completat și cifre pentru că firma noastră a mai achiziționat un autovehicul cu rabla plus cu un an în urmă și erau aproximativ cam aceleași câmpuri doar că anul acesta erau unele în plus”.



Prin programul Rabla Clasic, candidații vor primi pentru o mașină veche pe benzină sau pe motorină, dată la casat, 7 mii de lei. Iar pentru două autoturisme vor încasa 10 mii de lei. Cu tot cu bonusuri ajutorul de la stat poate ajunge la 19 mii de lei.

Prin programul Rabla Plus cei care vor cumpăra o mașină hybrid plug-in pot primi maximum 32 de mii de lei.

Cei mai mulți bani îi primesc cei care cumpără o mașină electrică, prin programul Rabla Plus. Suma pentru un singur vehicul vechi dat la schimb este de 51 de mii de lei și poate crește la 54 de mii de lei pentru două autoturisme uzate date. Iar cu un ecobonus pentru o mașină care are o vechime mai mare de 15 ani totalul poate ajunge la peste 57 de mii de lei, adică în jur de 11.400 de euro.

Mircea Fechet, Ministrul Mediului: „România s-a angajat să scoată de pe străzile țării noastre un sfert de milion de rable până în anul 2026, ne referim la acele mașini mai vechi de 15 ani”.

În România sunt aproximativ două milioane de mașini mai vechi de 20 de ani.

