Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă, este o realitate pe care o vedem tot mai des. Peste câțiva ani, nu foarte mulți, este posibil, dacă nu luăm măsuri acum, să vedem stejarul, bradul sau teiul doar în poze.

„Uscați de nepăsare” este noul episod România, te iubesc!

Pădurile se usucă. Vedem tot mai des în jurul nostru arbori care mor, care până mai ieri erau verzi. Acum sunt uscați, distruși de lipsa apei, de boli și dăunători pe care nu mai suntem în stare să-i controlăm, dar și de incompetența oamenilor care ar trebui să apere mediul, dreptul nostru al tuturor la aer curat. N-o fac!

Cobia, județul. O pădure întinsă pe 1.900 de hectare este uscată în proporție de peste 80%. Din păcate, și arborii care mai sunt cât de cât verzi vor avea aceeași soartă. Acest copac de aici, până mai acum ceva vreme, era verde, dovada este aici, în frunze. Acum a murit. E o situație care ar trebui să ne dea fiori.

Duminică, la România, te iubesc, aflăm ce spun oamenii de știință despre această situație.

Flavius Bălăcenoiu, cercetător ICAS: „Ar fi nedrept să zicem sută la sută, pentru că mai sunt câțiva arbori, dar 95% vedem că sunt. Și în 2 ani, chiar ăsta a dispărut.”

Din biroul ministrului Mediului se văd arborii uscați din curtea Parlamentului. Îi vede și președintele Senatului.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: „Am văzut-o când trec cu mașina…”

Reporter: „Puteți să îi faceți ceva?”

Mircea Abrudean, președintele Senatului: „Trebuie să schimbăm legislația, pentru că altfel nu putem să facem nimic.”

Duminică, ajungem și în locul în care, cândva, a fost pădure. A fost distrusă de silvicultori.

Mii de hectare de păsure, distruse de un gândac

Ionel Lazea, șef Ocol Pădurile Făgărașului: „E pădure acolo. Paltin, carpen și stejar, dar în proporție mai mică.”

Reporter: „Deci e pădure acolo.”

Ionel Lazea, șef Ocol Pădurile Făgărașului: „Da, sigur că da. Nu se pune problema. Putem să mergem să verificăm. Nu se pune problema.”

Reporter: „Ce specie aveți aici?”

Dorin Leluțiu, pădurar: „Stejar.”

Reporter: „Și e?”

Dorin Leluțiu, pădurar: „Nu prea e. Din cauza vegetației, nici nu se văd. Nu se văd.”

Grav este că dosarele despre neregulile din teren zac prin sertarele Gărzii Forestiere.

Sandu Mihalțe, șef Garda Forestieră Brașov: „Să verific. Da… o secundă…”

Ajungem și în Apuseni, unde ipidele au distrus peste o mie de hectare de pădure. Focarul a scăpat de sub control și nimeni nu face nimic pentru că e…

Mălin Mihăeș, șef pază Parcul Natural Apuseni: „Zonă de protecție integrală. Ce protejăm… Peisajul și carstul. În momentul ăsta, peisajul... a picat ceva pe el. Din punctul dumneavoastră de vedere, probabil că da.”

Reporter: „Din punctul dumneavoastră de vedere, ce vedem aici arată bine?”

Mălin Mihăeș, șef pază Parcul Natural Apuseni: „Nu arată bine.”

Ajungem și în parcurile Capitalei. Avem instituții care ar trebui să aibă grijă de verde, de aerul nostru. N-o fac. Ba mai mult, toacă aiurea bani.

„Uscați de nepăsare” este o poveste care vorbește despre viitorul nostru, dar arată și ce trebuie să facem pentru a-l salva. Duminică, la România, te iubesc!

