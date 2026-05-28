Acest lucru ar trebui să se schimbe la finalul anului când intră în vigoare legislația europeană.

Clipurile sau pozele create cu inteligență artificială au inundat platformele de socializare, cum ar fi TikTok, Facebook, Instagram sau YouTube. De la videoclipuri amuzante, la povești de dragoste sau dramatice, ele stârnesc emoțiile privitorilor și adună like-uri. Unele au această etichetă – „creat cu inteligența artificială”.

Băiat: „Apare o etichetă sus că e generat cu AI, poate să genereze mai puțină încredere față de reclama respectivă"

Fată: „Noi ne dăm seama deja în mare parte ce e făcut sau nu cu AI, dar pentru oamenii mai în vârstă e bine. poate nu știu exact ce se întâmplă, dar văzând eticheta aia jos își dau seama că nu e real"

De curând, Google a ajuns la o înțelegere cu câteva firme producătoare de conținut AI, ca încă de la început, pozele și videoclipurile create cu inteligență artificială să fie etichetate ca atare, printr-un watermark, încă din procesul de creare. În acest fel, platformele de socializare le vor recunoaște mai ușor.

Cristi Movilă, specialist inteligență artificială: „O problemă fundamentală pe care o avem în momentul ăsta este că nu toate companiile sunt aliniate la acest standard. Adică nu toți generatorii de imagini sau videouri cu inteligență artificială adaugă această etichetă. Google și Meta spun că peste jumătate din materialele de pe platforme sunt generate cu AI sau îmbunătățite cu AI și așteptările sunt ca peste 90% să fie generate cu AI.”

Utilizatorii recunosc tot mai greu AI-ul

Pentru a combate deepfake-urile și utilizarea neautorizată a inteligenței artificiale, YouTube a creat o funcție care detectează asemănările între oameni și videoclipuri cu furt de identitate.

Carmen Pungă, reprezentantul Google România: „La nivel foarte practic, un creator nu trebuie să mai facă muncă de detectiv sau să aștepte de la prieteni linkuri, ca să vadă cine i-a folosit imaginea cu AI, creatorul poate activa funcția, iar sistemul nostru face căutările și îi raportează rezultatele."

Noi reguli pentru utilizarea inteligenței artificiale vin și de la Bruxelles. Uniunea Europeană va interzice imaginile sexuale false și impune marcarea conținutului creat prin inteligență artificială, din decembrie. În caz contrar, furnizorii de sisteme de inteligență artificială vor fi amendați.