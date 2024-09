Un nou dezastru pândește Galațiul și Vasluiul. A fost emis încă un Cod Roşu de inundații. "Parcă suntem blestemați"

Numai în județele Galați și Vaslui în aproape 6.000 de gospodării apa a făcut dezastru, și peste 300 de persoane au fost evacuate. Grav e că hidrologii au emis un nou cod roşu de inundații.

Ultima persoană dată disparută, un bărbat de aproximativ 50 de ani, a fost găsită fără viață pe Valea Gerului, între localitățile Grivița și Cudalbi, din judetul Galați. Numărul celor uciși de viitura de vineri seara a ajuns astfel la 7.

Cei ce au supraviețuit la limită, încearcă să-și revină, cât de cât, ca să se apuce de treabă.

O femeie din localitatea Pechea și-a petrecut ultimele zile în pod, împreună cu familia și caprele salvate din calea apelor. Recent a coborât să evalueze distrugerile din casă și a constatat, cu durere, că nu mai are nimic.

Reporter: "Aruncați tot? Saltele, pat?".

Femeie: "Tot, șifoniere, tot, tot... Rămânem numai cu pereții!".

În plus, casa din chirpici e îmbibată cu apă și nu va mai rezista, crede femeia.

Femeie: "Uitați, pereți care se dărâmă. Mie mi-e frică să mai stau aici".

Bărbat: "E jale! A măturat tot! Am rămas fără nimic. Cerealele sunt acolo. Sunt praf. Lemne tot așa, i le-a luat".

Pe aceeași stradă pe care viitura a luat o viață, altă femeie s-a salvat. Are 57 de ani si locuiește singură. Povestește că a rezistat timp de 9 ore ancorată de pervazul casei.

Femeie: "Cu un picior afară și cu unul aici și am strigat de la ora 01:00 până la 09:30 dimineața după ajutor, și la pompieri, și la 112. Am strigat la preot, vecinii toți mă încurajau cu lanterne cu ce puteau: 'Ține-ți curajul!'. La ora 10:00 au venit pompierii cu o barcă și m-au scos".

Vica, așa cum iîi spun vecinii, povestește că viitura lovește pentru a treia oara localitatea Pechea.

Femeie: "Noi, în 2013, am fost inundați. Am făcut împrumut în bancă. 10 ani de zile am făcut refinanțări, până anul trecut, în iunie, când să scăpăm și noi de bănci".

Cristian Ciocan, apel umanitar

Și campionul la box Cristian Ciocan a fost surprins acasă de viitură în noaptea de vineri spre sâmbătă. A dat dovadă de putere și a încercat să salveze cât mai mulți vecini.

Acum pugilistul strânge ajutoare pentru comuna napăstuită.

Cristian Ciocan, pugilist: "Ne-a lovit a treia oară, parcă suntem blestemați aici".

Reporter: "De ce e nevoie acum urgent?".

Cristian Ciocan, pugilist: "Pături. Toata lumea și-a scos paturile și saltele și nu au unde să doarmă".

Reporter: "Cât de mare a venit apa?".

Băiat: "Aici a avut 1,80. Am reușit să ieșim de aici, după care m-a urcat Cristi pe gard și de pe gard pe garaj".

Drumul Național 25, spre Tecuci, este sub ape. În apropiere, ciobanii iși evaluează pagubele.

Bărbat: "Sunt vreo 3-4.000 de oi moarte. Numai unuia i-a luat o mie de oi

Femeie: "Au fost blocate pe dig și acum așteaptă să mai scadă apa, poate reușește să le scoată în sat".

Drumul a cedat după viiturile care au lovit județul Galati. Terasamentul a fost pur și simplu spălat de apă și marginea șoselei s-a rupt. Acum, muncitorii încearcă să întărească baza drumului cu pietre.

Ajutoare pentru sinistrați

Prefectura Galați a solicitat Ministrului Afacerilor Interne avizul pentru declararea stării de alertă la nivelul județului.

Sinistrații au primit, deocamdată, apă potabilă și alimente neperisabile, trimise în teritoriu de la Rezervele de Stat. În plus, in localitățile devastate de ape, au fost trimise zeci de construcții modulare, pături și saltele, pentru ca oamenii să aiba unde sa se refugieze si sa se odihneasca, in noptile ce urmează.

