Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a transmis către Palatul Victoria o notificare privind intenția de a declara greva generală în sectorul sanitar împotriva politicilor economice și sociale ale acestuia. După cum explică sindicaliștii, decizia a fost luată ca urmare a proiectului de lege privind reducerea cheltuielilor salariale cu 10% inițiat de Guvern, „care ar determina pierderea unor drepturi salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de sector sănătate”.

Sindicaliștii explică faptul că angajații din domeniul sanitare se confruntă cu scăderi salariale încă din 2025. Astfel, acești angajați s-ar confrunta cu o scădere a salariilor reale cu aproximativ 30%.

Despre inflație, afirmă că a determinat o scădere a salariilor reale cu aproximativ 10% doar anul trecut, urmând să se adauge cel puțin 5% în cursul acestui an, iar în ceea ce privește eliminarea indemnizației de hrană, amintesc că aceasta a survenit la începutul acestui an pentru o bună parte dintre angajații din sănătate.

„Reducerea finanţării influenţelor salariale, în condiţiile în care intenţia de reducere a nivelului finanţării influenţelor salariale pentru spitalele publice ar afecta negativ aproximativ 162.000 de angajaţi din circa 312 spitale. Tot acest val de reducere a salariilor survine în condiţiile în care, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, angajaţilor din sănătate le sunt garantate salariile reale”, susţine Federaţia.

Ei subliniază că, în situaţia în care discuţiile cu Guvernul nu determină exceptarea angajaţilor din sănătate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale sau dacă acesta nu-şi onorează obligaţia legală de dialog, acţiunile Federaţiei „Solidaritatea Sanitară" din România vor continua, etapizat.

Primul pas va fi declanşarea strângerii semnăturilor pentru grevă, în toate unităţile sanitare publice din ţară, urmată de declararea grevei generale, după adoptarea actului normativ şi de declanşarea grevei, în termenul prevăzut de lege.

„Dat fiind impactul acestei forme de protest asupra întregului sistem sanitar, ne exprimăm speranţa că Guvernul va alege calea dialogului real şi va înţelege că angajaţii din sănătate nu pot fi variabila de ajustare bugetară a politicilor sale economice”, conchid reprezentanţii sindicaliştilor din sănătate.