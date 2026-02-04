Totodată, premierul e subliniat că autoritățile trebuie să pună accent mai degrabă pe educație și pe discuții cu părinții.

„E greu cred că astăzi să iei o măsură care să pună în practică o astfel de interdicție, pentru că copiii noștri sau nepoții noștri, astăzi au niște abilități suficient de bune, încât având acces la un telefon și fiind pe lângă un adult, pot să ocolească aceste lucruri. Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să luăm niște măsuri de prevenție dacă se poate, de educare, de a discuta, de a reglementa ca părinți accesul atât cât este posibil.”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul a ținut să precizeze și faptul că măsura ar fi una greu de pus în practică.

„Îmi este greu să cred că am putea să venim cu astfel de interdicții pentru că v-am spus că trebuie gândite niște lucruri pe care chiar le poți pune în practică. Altfel, e greu doar să iei o măsură, dar care dacă nu o poți pune în practică, din punctul meu de vedere mai bine nu o iei pentru că altfel nu ai un fundament pentru a înțelege că trebuie să respecți regulile și legile.”

Această declarație a fost făcută în contextul în care Raed Arafat le-a cerut parlamentarilor să ia măsuri imediate pentru excluderea minorilor de pe rețelele de socializare, iar acest lucru a stârnit un val de opinii.

El este de părere că minorii se confruntă adesea cu tulburări de somn, dar și cu probleme emoționale - depresie, izolare și anxietate, iar controlul acestor situații nu poate fi lăsat doar pe umerii părinților.

„Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție... Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților”, a precizat Raed Arafat.

Din 44 de țări vizate de un studiu OMS, România a primit cel mai grav scor privind sevrajului virtual. 22% dintre copiii sub 15 ani fac crize de isterie, atunci când li se ia telefonul.

Statele care au interzis deja rețelele sociale pentru minori

Australia a devenit în decembrie prima ţară care a interzis reţelele sociale pentru cei sub 16 ani.

Parlamentul francez a votat săptămâna trecută un proiect de lege ce interzice reţelele sociale pentru cei sub 15 ani, o măsură menită să protejeze sănătatea adolescenţilor, măsură susţinută de guvern.

Alături de Franţa, ţări precum Danemarca, Grecia sau Spania pledează de asemenea pentru introducerea unei interdicţii în întreaga Uniune Europeană.