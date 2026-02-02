„Majoratul digital pentru acces autonom la platforme, servicii, jocuri şi aplicaţii vizate de prezenta lege este fixat la 16 ani", se spune în textul prezentat de parlamentari ai partidului guvernului de dreapta aflat la putere.



Această lege prevede de asemenea ca adolescenţii cu vârste cuprinse între 13 şi 16 ani să nu poată accede la reţelele sociale decât cu consimţământul părinţilor lor şi ca aceste platforme să fie obligate să introducă un sistem de verificare a vârstei şi autorizaţiei parentale compatibil cu softurile utilizate de administraţia portugheză.



„Literatura specializată şi datele ştiinţifice recente au arătat că utilizarea precoce a acestor resurse, înainte de 16 ani, poate compromite dezvoltarea socială şi cognitivă normală copiilor, dovedindu-se tot mai prejudiciabilă şi provocând tot mai multă dependenţă", notează parlamentarii care au prezentat acest proiect de lege într-un text introductiv.



Dezbaterea în jurul instaurării unei majorităţi digitale s-a amplificat în Europa după ce Australia a devenit în decembrie prima ţară ce a interzis reţelele sociale pentru cei sub 16 ani.



Parlamentul francez a votat săptămâna trecută un proiect de lege ce interzice reţelele sociale pentru cei sub 15 ani, o măsură menită să protejeze sănătatea adolescenţilor, măsură susţinută de guvern.



Alături de Franţa, ţări precum Danemarca, Grecia sau Spania pledează de asemenea pentru introducerea unei interdicţii în întreaga Uniune Europeană.

O inițiativă asemănătoare și în România

Raed Arafat le cere parlamentarilor să ia măsuri imediate pentru excluderea copiilor sub 15 ani de pe rețelele de socializare, iar acest lucru stârnește un val de opinii.

Medicul Raed Arafat spune că minorii se confruntă adesea cu tulburări de somn și emoționale, depresie, izolare și anxietate, iar controlul acestor situații nu poate fi lăsat doar pe umerii părinților.

„Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție... Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților”, susține Raed Arafat.

Consiliera premierului pe educație susține demersul, amintind că, din 44 de țări vizate de un studiu OMS, România a primit cel mai grav scor privind sevrajului virtual. 22% dintre copiii sub 15 ani fac crize de isterie, atunci când li se ia telefonul.



