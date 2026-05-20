Când își vor recupera bunurile locatarii blocului afectat de explozia din Rahova. „Nu s-a prezentat nimeni la licitaţii”

Din păcate, nu toţi, pentru că în partea afectată de deflagraţie nu se va putea intra. Primarul general al Capitalei a transmis că autorităţile vor oferi sprijin pentru refacerea actelor tuturor celor afectaţi.

Primarul general Ciprian Ciucu, alături de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Adrian Ţârlea, proiectanţi şi ingineri de la Apolodor şi reprezentanţi ai ISU au discutat, marţi, cu locatarii afectaţi de explozia din Rahova.

„Nu s-a prezentat nimeni la licitaţii pentru lucrările de punere în siguranţă. Sigura firmă care şi-a asumat până la urmă această lucrare complexă a fost Apolodor. Şi îi mulţumesc!", a precizat încă de la început primarul general.

Primăria Bucureşti transmite, într-un comunicat de presă, că firma constructoare a explicat locatarilor în ce constă procedura şi care sunt etapele următoare: prima dată se va face proiectarea - 30 de zile, apoi se pune blocul în siguranţă - 50 de zile.

„Procedura implică separarea clădirii afectate de cea mai puţin afectată. Partea afectată se îndepărtează şi se demolează, iar partea care rămâne se popeşte pentru o mai bună susţinere. La acest pas, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor putea intra să-şi recupereze actele şi bunurile de valoare. După aceea, se face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează şi ea în totalitate", au transmis reprezentanţii Primăriei Bucureşti.