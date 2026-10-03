Rănile sunt de diferite grade de gravitate, însă viața niciuneia dintre victime nu este în pericol. Incidentul a făcut ca aproximativ 50 de persoane să rămână blocate, relatează 20 Minutos.

Incidentul s-a produs în jurul orei 5:25 în localul care avea autorizație de funcționare până la ora 6:00 și în interiorul căruia se aflau aproximativ 50 de persoane. Unele dintre acestea au rămas blocate sub dărâmături, în timp ce altele au reușit să iasă singure.

Garda Civilă din La Rioja a precizat, într-un comunicat, că, potrivit primelor informații, incidentul ar fi început prin prăbușirea podelei localului, ceea ce a provocat ulterior prăbușirea parțială a tavanului. În urma acestui fapt, mai multe persoane au rămas prinse între dărâmături, fără posibilitatea de a părăsi singure localul.

Având în vedere gravitatea situației, patru patrule ale Gărzii Civile s-au deplasat la fața locului pentru a securiza perimetrul, a garanta siguranța publică și a se coordona direct cu serviciile de intervenție.

Dintre cele 12 persoane rănite, un bărbat prezintă o posibilă fractură la picior și o plagă deschisă, în timp ce celelalte persoane au suferit răni ușoare, au precizat autoritățile.

Șase dintre răniți au fost transportați la Spitalul Universitar San Pedro din Logroño, aflat la aproximativ 35 de kilometri de San Vicente de la Sonsierra, iar trei au fost duși la centrul de sănătate din Haro, la 11 kilometri distanță. Celelalte persoane, cu răni ușoare, au primit îngrijiri medicale la fața locului.

La San Vicente de la Sonsierra s-au deplasat, de asemenea, serviciile medicale, pompierii și Protecția Civilă, precum și arhitecți și specialiști în construcții, din cauza pagubelor provocate structurilor localului și casei învecinate.

În această locuință, care era goală, s-a prăbușit și un perete ca urmare a incidentului produs la bar.

Pompierii au efectuat lucrări urgente de sprijinire și consolidare a localului, precum și operațiuni minuțioase de inspecție și căutare pentru a exclude posibilitatea ca alte persoane să fie prinse în interior.

Un tehnician al Protecției Civile a activat serviciul chinologic propriu, iar un câine a verificat zona și a confirmat că nu se află nicio persoană sub dărâmături.