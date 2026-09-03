Banca a precizat că a vândut restul de 3,525 milioane de acţiuni Digi printr-un plasament accelerat de tip bookbuild la Bursa de Valori Bucureşti. Acţiunile vândute în data de 3 septembrie 2026 reprezintă 3,31% din acţiunile clasa B şi 1,21% din capitalul social total al companiei Digi.

În urma acestei tranzacţii, BERD a finalizat ieşirea din acţionariatul Digi, după vânzările parţiale efectuate în 2024, 2025 şi 2026.

BERD a achiziţionat o participaţie de 3,25% la Digi în anul 2017, când banca a participat la oferta publică iniţială (IPO) a companiei la Bursa de Valori Bucureşti. Investiţia BERD a sporit lichiditatea acţiunilor şi a susţinut capitalizarea de piaţă a Bursei de Valori Bucureşti, contribuind la dezvoltarea sa mai amplă. Acest lucru a permis promovarea bursei la statutul de piaţă emergentă secundară FTSE în 2020.

În ultimii ani, Digi şi-a consolidat poziţia în România şi şi-a atins obiectivul de a avea un free float de 25% la BVB. De asemenea, Digi şi-a extins amprenta internaţională cu operaţiuni în Spania, Italia, Portugalia şi Belgia. Recent, compania a finalizat cu succes IPO-ul filialei sale Digi Spania, cu o cerere puternică din partea investitorilor instituţionali internaţionali şi interni.

Digi este un furnizor de servicii de telecomunicaţii în România, Spania, Italia, Portugalia şi Belgia. Serviciile sale includ televiziune cu plată, internet şi date fixe şi mobile, telefonie fixă şi mobilă şi conectivitate prin fibră optică.

BERD este un investitor instituţional important în România. De la debutul operaţiunilor sale în România, în anul 1991, BERD a investit peste 12,7 miliarde de euro în peste 601 proiecte în România, majoritatea investiţiilor fiind în sectorul privat.