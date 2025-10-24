Experiment Știrile ProTV: Mașină vs. autobuz - cu ce te deplasezi mai repede în București

24-10-2025 | 20:23
Autobuzele încep să câștige teren în Capitală. Timpul salvat de benzile unice ajunge, lunar, la câteva ore bune, pe care șoferii le petrec blocați în trafic pe aceleași trasee.

autor
Doina Plăcintă,  Valentina Neagu

Doar până în septembrie, Societatea de Transport din București a vândut 35 de milioane de bilete, mai multe ca anul trecut. Oamenii încep să descopere că, în anumite zone, autobuzul este de două ori mai rapid decât mașinile.

În Capitală sunt 65 de kilometri de benzi unice de autobuz. Pe aceste artere, viteza medie este aproape dublă față de cea a mașinilor. Am făcut un experiment pe Șoseaua Kiseleff.

Corespondent PRO TV: „Am parcurs 2 stații în 3 minute și jumătate. În același timp cu mine a plecat și colegul meu, dar cu mașina. Să vedem în cât timp ajunge și el. 5 minute mai târziu a sosit și colegul meu, care nu a circulat pe banda unică de autobuz.”

Pe toate traseele cu bandă dedicată, autobuzul ajunge mai repede.

De pe Calea Vitan până în Piața Iancului, parcurge cei 3 kilometri în 10-12 minute. Cu mașina, același drum durează peste 20. Dus-întors zilnic sunt 20 de minute economisite. Timpul scutit în trafic și lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți să-și lase mașina acasă.

Călător: „E curățenie, se circulă civilizat totuși. E mai curat, altă atmosferă. E foarte bine cu astea noi, dacă ar băga pe toate liniile cred că ar fi super mulțumiți.”

În primele nouă luni din 2025, Societatea de Transport București a vândut peste 35 de milioane de bilete, cu 600 de mii în plus față de anul trecut. Oamenii și-au făcut și aproape două milioane de abonamente.

Constantin Tobescu, purtătorul de cuvânt al STB: „Există un plan și un necesar de 250 de tramvaie de mare capacitate, acestea vor fi achiziționate prin proiecte europene. Anul viitor așteptăm cele 22 de troleibuze cu autonomie. Flota STB s-a reînnoit, avem 300 de mijloace de transport noi.”

Tot STB a dat în jur de 60 de mii de sancțiuni, mai puține ca în 2024. Călătorii își iau în general bilet, dar s-au înmulțit și controalele.

Și în Cluj transportul public devine tot mai popular. Au fost înregistrate deja 167 de milioane de călătorii, cu 3 milioane mai multe ca în aceeași perioadă a anului trecut.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, bagă Distrigaz și restul furnizorilor în ședință. Nu e exclusă modificarea legii

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, cluj, autobuze, transport,

Dată publicare: 24-10-2025 20:23

