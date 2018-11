Bebeluși, ținuți cu orele în frig de părinți pentru a vedea Catedrala Mântuirii

Catedrala Mântuirii Neamului continuă să strângă zeci de mii de pelerini veniţi din toată ţara cu autocare, microbuze sau trenuri. De cinci zile în curtea lăcaşului de cult este un murmur continuu.

Credincioşi sau doar curioşi, oamenii vor să intre în altar şi să fotografieze interiorul catedralei. Asta deşi afară, în timp ce aşteaptau ore în şir, din cauza frigului şi a vântului puternic peste 110 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Şi în noaptea de marți spre miercuri, până spre dimineaţă, pe o ploaie deasă oamenii au aşteptat să intre în biserică, iar miercuri au fost mai mulţi decât niciodată.

Însă unii credincioşi au cedat după atâtea ore de stat în ploaie şi frig. Peste 110 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Reporter: "Ce s a întâmplat?"

Enoriaș: "Ce credeţi? De la frig doamnă..."

Şi miercuri, când ploaia s-a transformat în ninsoare, oamenii s-au aşezat din nou la coadă în fata catedralei. Vor să se închine în altar, pentru că doar în aceste zile după sfinţire este permis accesul.

Enoriaș: "Sunt pelerin de prin 2000. Se cunoaște, m-a ajutat mult pelerinajul şi pe sănătate şi pe plan material".

Enoriaș: "M-am simţit uşurată, am primit o candeluţă, aşa, pentru sufletul nostru".

La mai bine de 100 de ore, când s-au deschis pentru prima dată usile catedralei, curtea este în permanenţă plină de oameni. Sunt cu miile, fie din București, fie din ţară, şi vor cu orice preţ să vadă lăcaşul de cult, chiar dacă pentru asta îndură un frig şi un vant puternic.

Părinte cu copii: "Îngheţăm."

Reporter: "Cei mici?"

Părinte cu copii: "Ei sunt mai rezistenţi."

Reporter: "De ce aţi ţinut să-i aduceţi?"

Părinte cu copii: "Păi...să le insuflăm de mici credinţă, chiar dacă ei nu ştiu acum. Unul are un an şi cinci luni, altul trei luni".

O grea încercare au fost şi scările catedralei pe care miercuri s-a format gheţuş.

Enoriaș: "Este tablă aici, nu m-am lovit, deşi am căzut. Aici nu te doare nimic, chiar dacă te loveşti".

Enoriaș: "Proastă organizare, ne ţin în frigul ăsta şi cu picioarele în apă. Nu se gândesc că ne îmbolnăvim."

Reporter: "Dar cu toate astea aţi venit?"

Enoriaș: "Da. Să fiu cinstită să văd catedrala."

Mulţi dintre ei au fost prezenţi şi duminica la slujba de sfinţire, însă nu au reuşit să intre în catedrală, iar miercuri s-au întors organizaţi cu autocarele şi microbuzele din ţară.

Enoriaș: "Am sperat, am venit am reuşit".

Enoriaș: "Aşteptam, luptăm să ajungem în față".

Alţii au luat trenurile spre Bucureşti.

Enoriaș: "Ne încălzim stând aici unul de celalt. Am venit de la Paşcani cu trenul şi am îndurat un frig de nu-i adevărat la clasa întâi".

Enoriaș: "Am fost la Sfântul Nectarie la Cernica. Adevărat pelerinaj. Acum stăm aici, apoi mergem la Sfântul Gheorghe. Vă aşteptăm şi la Techirghiol".

Enoriaș: "Am înghețat aici, nu vedeţi ce baltă e aici? E foarte, foarte frig".

Enoriaș: "Greu greu, foarte greu, frig sincer, e frig".

Reporter: "Vreţi în altar?"

Enoriaș: "Corect clar."

Reporter: "De ce?"

Enoriaș: "De toate!"

Până să ajungă înăuntru, oamenii aşteaptă mai bine de șapte ore, însă şi aici e frig. Singura sursă de căldură sunt niște tuburi de aer cald. În final, cel mai probabil, va fi încălzire în pardoseală.

Odată ce ajung în altar, oamenii se închină la masa sfântă dar şi la moaştele Sfintei Ecaterina, iar din partea Patriarhiei primesc câteva iconiţe şi o candelă.

La final însă, pentru cei din ţară, grea a fost regăsirea cu grupurile.

Enoriaș: "Mulțumim Doamne că ai avut grijă de noi şi ne-ai..."

Reporter: "De unde sunteţi?"

Enoriaș: "Din Târgovişte. De la 10:30 suntem aici".

Enoriaș: "Ce maşină e asta? N-ai cum să ajungi la autobuz. Ce autobuz e? Unu singur e..."

Oamenii mai pot intra în altarul catedralei până joi la ora 15:00, când încep pregătirile pentru hramul care are loc vineri de sfântul Apostol Andrei.

