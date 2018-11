Credincios, despre Catedrală: ”Noi nu realizăm ce avem acum”

Pro TV

Sute de credincioși stau și acum la coadă ca să vadă Catedrala Mântuirii Neamului, și mai ales altarul. După sfințire este singurul moment în care este permisă intrarea în cel mai tainic loc al unei biserici.

Ușile catedralei vor rămâne deschise zi și noapte, până vineri, de Sfântul Andrei. 50.000 de oameni, au participat duminică la slujba de sfințire și peste o sută au avut nevoie de îngrijiri medicale.

După slujba de dimineaţă, oamenii s-au grăbit să intre în altarul catedralei şi să atingă masa sfinţită.

În permanență, la Catedrală, sunt sute de oameni veniţi din toate colţurile ţării, care indură un frig pătrunzător în fiecare clipă şi aşteaptă ore întregi până să ajungă în altarul catedralei naţionale pentru a vedea cu ochii lor ce s-a construit aici.

Foarte multă lume dorindu-şi să vină, s-a făcut aceasta dezlegare ca până la primul hram, oamenii să vină să se închine.

Credincioasă: ''E pentru prima dată când intru în altar, simţi o uşurare în suflet."

Credincioasă: ''Am văzut minunea minunilor. Mi-a plăcut mult pictura, e superb. Noi nu realizăm ce avem acum".

Enoriaș: "Am 24 de ani."

Reporter: "Ce înseamnă pentru generaţia ta?"

Enoriaş: "Un lucru bun, înseamnă că mergem mai departe că ducem credința mai departe."

Credincios: "Sunt venit din Grecia."

Reporter: "Ce v-a impresionat?"

Credincios: "Mărimea. Sunt suprins câţi oameni aşteaptă să intră în catedrală, este frig afară tare, dar mulţi oameni aşteaptă să vadă biserica, este surprinzător."

Fetiță: "Aştept să intru în biserică, aştept la coadă şi am îngheţat. Aştept de o oră jumătate, am venit să văd cum e înăuntru."

Un domn şi-a adus băieţelul să vadă monumentul la care el lucrează alături de alţi 1000 de oameni.

Muncitor: "Am adus să vadă ce am făcut noi aici. Eu lucrez aici pe macara, e un lucru cu care trebuie să ne mândrim. E o satisfacţie enormă pentru mine plus ca o să am cui să povestesc nepoţilor că am lucrat la un lucru care va dăinui peste ani''.

Credincioşii au fotografiat cele mai impresionante lucruri sau au transmis în direct pe internet pentru cei rămaşi acasă.

Credincios: "Făceam o poză la acest edificiu, Dumnezeu ne-a rânduit după 100 de ani să ne ridice. Am făcut 20 de poze şi pe dinafară şi interior. catapeteasma care e unică în lume, frumuseţea mărimea ei, e extraordinar."

Pentru Catedrală s-au cheltuit deja peste 120 de milioane de euro, peste 70 la sută bani publici. Patriarhia estimează că peste 3 ani ar urma să fie sfinţite picturile, iar întregul proiect să fie finalizat în 2024.

Oamenii vor putea vizita altarul catedralei până vineri, când are loc cel de al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, principalul hram fiind însă Înălţarea Domnului, zi în care sunt pomeniţi eroii români din toate timpurile.

Ideea construirii unei Catedrale ca simbol al poporului român a apărut încă de la proclamarea României ca Regat, când Regele Carol 1 a cerut ridicarea unei Catedrale printr-un proiect de lege.

Atunci s-a constatat că nicio biserică din Bucureşti nu este suficient de încăpătoare pentru creștinii care participau la slujbele cu ocazia marilor evenimente.

