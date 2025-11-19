Bătaie la Permise auto Ilfov. Tineri imobilizați după ce s-au lovit cu bastoane telescopice

Un conflict violent a izbucnit miercuri în incinta sediului Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări Ilfov, din Sectorul 2 al Capitalei.

Trei bărbați cu vârste între 21 și 25 de ani au fost implicați într-o altercație. Poliția a intervenit rapid, iar personalul instituției a imobilizat suspecții până la sosirea echipajelor.

Potrivit unui comunicat al Poliției, doi dintre bărbați au început să se lovească în zona publică a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov. În timpul altercației, au fost folosite obiecte contondente, inclusiv un baston telescopic, și un spray iritant-lacrimogen, ceea ce a creat panică în rândul celorlalți cetățeni prezenți.

„La data de 19 noiembrie 2025, poliţiştii Secţiei 6 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la producerea unui conflict spontan în incinta unei instituţii publice din Sectorul 2. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au depistat persoanele implicate, respectiv trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 21 şi 25 de ani”, a transmis Poliția Capitalei.

Cel de-al treilea bărbat a fost depistat cu un obiect contondent interzis în spațiul public. Personalul DGPCI i-a imobilizat pe cei trei scandalagii până la sosirea forțelor de ordine.

Toate cele trei persoane implicate în scandal au fost identificate și audiate. Polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale conform Legii nr. 61/1991 pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, s-au sesizat din oficiu pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Nicio victimă nu a depus plângere penală, dar ancheta continuă pentru clarificarea circumstanțelor și stabilirea eventualelor daune sau leziuni.

