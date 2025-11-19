Bătaie la Permise auto Ilfov. Tineri imobilizați după ce s-au lovit cu bastoane telescopice

Un conflict violent a izbucnit miercuri în incinta sediului Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări Ilfov, din Sectorul 2 al Capitalei.

Mihai Niculescu

Trei bărbați cu vârste între 21 și 25 de ani au fost implicați într-o altercație. Poliția a intervenit rapid, iar personalul instituției a imobilizat suspecții până la sosirea echipajelor.

Potrivit unui comunicat al Poliției, doi dintre bărbați au început să se lovească în zona publică a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov. În timpul altercației, au fost folosite obiecte contondente, inclusiv un baston telescopic, și un spray iritant-lacrimogen, ceea ce a creat panică în rândul celorlalți cetățeni prezenți.

„La data de 19 noiembrie 2025, poliţiştii Secţiei 6 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la producerea unui conflict spontan în incinta unei instituţii publice din Sectorul 2. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au depistat persoanele implicate, respectiv trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 21 şi 25 de ani”, a transmis Poliția Capitalei.

Cel de-al treilea bărbat a fost depistat cu un obiect contondent interzis în spațiul public. Personalul DGPCI i-a imobilizat pe cei trei scandalagii până la sosirea forțelor de ordine.

Permise de conducere false
Cum se lăudau pe TikTok falsificatorii de permise auto din Pitești. „Ia uitați, artă, mă, artă!”

Toate cele trei persoane implicate în scandal au fost identificate și audiate. Polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale conform Legii nr. 61/1991 pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, s-au sesizat din oficiu pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Nicio victimă nu a depus plângere penală, dar ancheta continuă pentru clarificarea circumstanțelor și stabilirea eventualelor daune sau leziuni.

bataie, permise auto

Percheziții la Suceava într-un caz de mită și trafic de influență. Ar fi vizat Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto
Stiri actuale
Percheziții la Suceava într-un caz de mită și trafic de influență. Ar fi vizat Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto

Optsprezece percheziţii au avut loc miercuri, la sediul unei instituţii publice din Suceava şi la mai multe persoane suspectate de dare de mită şi trafic de influenţă.

Cum se lăudau pe TikTok falsificatorii de permise auto din Pitești. „Ia uitați, artă, mă, artă!”
Stiri actuale
Cum se lăudau pe TikTok falsificatorii de permise auto din Pitești. „Ia uitați, artă, mă, artă!”

O rețea care furniza permise auto și acte de identitate false face obiectul unei anchete de proporții a procurorilor care luptă contra criminalităţii organizate.

O rețea din Pitești vindea permise auto și buletine false și cu 3.000 de euro bucata. Își făcea reclamă pe TikTok
Stiri actuale
O rețea din Pitești vindea permise auto și buletine false și cu 3.000 de euro bucata. Își făcea reclamă pe TikTok

Au fost percheziții în 11 județe și în București, într-un dosar de crimă organizată. Sunt vizate 5 rețele de falsificatori de permise auto și acte de identitate. Indivizii vindeau pe internet documentele contrafăcute cu sute sau mii de euro.  

Razie în Capitală. Mai mulți șoferi au rămas fără permise auto, iar alții s-au ales cu dosare penale
Stiri actuale
Razie în Capitală. Mai mulți șoferi au rămas fără permise auto, iar alții s-au ales cu dosare penale

O razie organizată vineri noapte în Capitală a lăsat mai mulți șoferi fără permise auto. Alții s-au ales și cu dosare penale.

Aproape 450 de şoferi au rămas fără permise auto în ultimele 24 de ore. S-au dat amenzi de peste 3,4 milioane de lei
Stiri actuale
Aproape 450 de şoferi au rămas fără permise auto în ultimele 24 de ore. S-au dat amenzi de peste 3,4 milioane de lei

Aproape 450 de şoferi au rămas fără permise auto în ultimele 24 de ore, în urma unor controale făcute de către poliţişti.  

Bolojan anunță la Știrile PROTV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem
Stiri Politice
Bolojan anunță la Știrile PROTV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem

Tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că discuțiile privind reforma administrației nu au fost închise, contrar declarațiilor premierului Ilie Bolojan.

Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025
Stiri actuale
Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025

CFR Călători anunuță că din decembrie are loc o nouă scumpire a biletelor de tren, a treia din 2025. Statisticile arat că călătoriile cu trenul au înregistrat cele mai mari scumpiri din economie.

”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Stiri Politice
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

