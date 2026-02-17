Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO
Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO

Ciprian Ciucu, despre organigrama STB: 250 economiști și 200 de directori într-o companie cu datorii de 1,6 miliarde lei

Știri Actuale
Controlor stb
Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, luni seară, că studiază organigrama STB şi a constatat că sunt aproximativ 250 de economişti şi 200 de directori şi şefi. 

autor
Mihaela Ivăncică

Datoriile curente ale societăţii sunt de 1,6 miliarde de lei, aproape cât bugetul municipiului Braşov. După ce va analiza singur cifrele, întrucât acuză Consiliul General că a refuzat auditul pe care l-a propus, va avansa soluţii pentru redresarea societăţii.  

”Nu ştiu cum vă petreceţi dvs. seara, dar eu mi-am luat laptopul şi studiez organigrama şi «procesele de management» ale STB. În acest caz «procese de management» este un eufemism pentru absurdul plasat undeva între conformismul dintre «Rinocerii» lui Ionescu şi birocratia opresivă şi impresonală a la Kafka. Totul pe bani mulţi, sume uriaşe, astronomice”, a scris, luni seară, pe Facebook, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Acesta afirmă că în STB sunt ”cca. 250 de economişti şi cca. 200 de directori şi şefi”.

”La toată Administraţia Prezidenţială lucrează cca. 200 de oameni. Altfel, datoria curentă a STB este de 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ne costă anual cca. 1,7 miliarde de lei. Bugetul municipiului Braşov este de 1,7 miliarde. Cu școli, spitale, deşeuri, parcuri, străzi, investiţii, turism, poliţie locală etc. etc. Deci, acum, STB-ul a ajuns sa ne coste cât două municipii Braşov”, a mai afirmat primarul general.

Bugetul STB, comparabil cu al unui sector din București

Acesta a adăugat că bugetul mediu al sectoarelor din Bucureşti este de cca. 2,7 - 3 miliarde de lei.

”STB consumă cât o primărie de sector. Sectorul 7...”, a adăugat Ciucu.

”Pentru că PSD/Piedone/AUR au respins auditul pe care l-am cerut, compensez prin a lucra eu personal pe datele lor, asa cum le primesc. Ghinion, vorba clasicului, am suficientă experienţă profesională (inclusiv în evaluari) pentru a analiza datele pe care reuşesc să pun mâna. Vor urma noi întâlniri cu conducerea STB, cu sindicatele, apoi va trebui să agreăm un plan de restructurare/reechilibrare bugetară. Revin cu detalii zilele următoare”, anunţă primarul general.

Acesta precizează că va veni cu o soluţie, dar va fi important să fie susţinută şi de către Consiliul General.

”Vă reamintesc ca STB are Consiliul de Administraţie propriu, desemnat de membri ai Consiliului General! Ce face acel CA în afară de a încasa indemnizaţii?!?”, se întreabă primarul general.

Promisiuni pentru angajații STB

Ciprian Ciucu a vorbit în repetate rînduri de datoriile STB, i-a asigurat pe şoferi, pe vatmani şi pe muncitori că nu vor fi concediaţi şi că nu li se vor reduce salariile.

”Pentru voi vreau să salvez compania. De voi este nevoie ca să se învârtă roata, nu de o sută de şefi şi şefuleţi! Voi sunteţi cei care plecaţi la serviciu la 3 dimineaţa pe cel ami năpraznic ger. Aveţi tot respectul meu”, afirma Ciucu.

Potrivit primarului, situaţia dezastruoasă a STB se datorează faptului că managementul companiei a continuat ani la rând să angajeze personal TESA, motiv pentru care salariile au rămas aceleaşi de foarte multă vreme.

Noul An Chinezesc, sărbătorit și în România. Anul Calului de Foc se repetă doar o dată la 60 de ani

Sursa: News.ro

Etichete: stb, ciprian ciucu,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Federica Brignone, aur la slalom uriaș și o situație RARISIMĂ pe podium! Italianca, impecabilă după accidentarea gravă de anul trecut
GALERIE FOTO Federica Brignone, aur la slalom uriaș și o situație RARISIMĂ pe podium! Italianca, impecabilă după accidentarea gravă de anul trecut
Citește și...
Mai multe linii STB ar putea fi deviate luni, ca urmare a desfăşurării meciului Dinamo-Unirea Slobozia
Știri Actuale
Mai multe linii STB ar putea fi deviate luni, ca urmare a desfăşurării meciului Dinamo-Unirea Slobozia

 Liniile de transport în comun 86, 90, 104 şi 143 ar putea fi deviate luni seara, ca urmare a desfăşurării meciului de fotbal Dinamo Bucureşti - Unirea Slobozia, programat de la ora 20:00, pe Arena Naţională.

Ce a descoperit primarul Ciprian Ciucu în vizita inopinată la autobaza STB Floreasca: ”Nu am anunţat pe nimeni că vin”
Stiri Politice
Ce a descoperit primarul Ciprian Ciucu în vizita inopinată la autobaza STB Floreasca: ”Nu am anunţat pe nimeni că vin”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut, miercuri, o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca, unde a stat de vorbă cu muncitorii, şoferii şi varmanii.

Ciucu dă asigurări: nu vor fi concedieri şi nu se reduc salariile şoferilor şi vatmanilor STB
Stiri Politice
Ciucu dă asigurări: nu vor fi concedieri şi nu se reduc salariile şoferilor şi vatmanilor STB

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a oferit asigurări, joi, că eforturile de eficientizare a activităţii STB nu vor duce la concedieri în rândul vatmanilor sau al şoferilor.

Recomandări
O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”
Stiri Politice
O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”

Raportul din Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite privind alegerile din România este "eronat" şi "partizan", a declarat, luni, senatoarea democrată Jeanne Shaheen, în cadrul unei conferinţe de presă, la Bucureşti.

O masă de aer polar aduce iarnă grea în mai bine de jumătate din țară. Județele care vor fi lovite de ninsori și viscol
Vremea
O masă de aer polar aduce iarnă grea în mai bine de jumătate din țară. Județele care vor fi lovite de ninsori și viscol

După câteva zile cu temperaturi mai blânde, iarna se întoarce în 25 de județe din sudul și estul țării. 

De ce sunt românii atât de atrași de jocurile de noroc. INS le-a inclus în calculul infțaiei. „Riscă bani absolut necesari”
Știri Actuale
De ce sunt românii atât de atrași de jocurile de noroc. INS le-a inclus în calculul infțaiei. „Riscă bani absolut necesari”

Pentru prima dată în România, jocurile de noroc au fost incluse în calculul ratei inflației. Aceste cheltuieli au devenit suficient de frecvente în bugetul populației, încât să fie urmărite statistic și incluse în coșul de consum.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Februarie 2026

44:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Februarie 2026

01:44:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

21:28

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Săriturile cu schiurile, spectaculoase la Milano-Cortina: Austria a luat aurul la super echipe. România, ultimul loc!

Sport

Gigi Becali a luat decizia în cazul lui Ofri Arad