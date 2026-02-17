Ciprian Ciucu, despre organigrama STB: 250 economiști și 200 de directori într-o companie cu datorii de 1,6 miliarde lei

”Nu ştiu cum vă petreceţi dvs. seara, dar eu mi-am luat laptopul şi studiez organigrama şi «procesele de management» ale STB. În acest caz «procese de management» este un eufemism pentru absurdul plasat undeva între conformismul dintre «Rinocerii» lui Ionescu şi birocratia opresivă şi impresonală a la Kafka. Totul pe bani mulţi, sume uriaşe, astronomice”, a scris, luni seară, pe Facebook, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Datoriile curente ale societăţii sunt de 1,6 miliarde de lei, aproape cât bugetul municipiului Braşov. După ce va analiza singur cifrele, întrucât acuză Consiliul General că a refuzat auditul pe care l-a propus, va avansa soluţii pentru redresarea societăţii.

Acesta afirmă că în STB sunt ”cca. 250 de economişti şi cca. 200 de directori şi şefi”.

”La toată Administraţia Prezidenţială lucrează cca. 200 de oameni. Altfel, datoria curentă a STB este de 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ne costă anual cca. 1,7 miliarde de lei. Bugetul municipiului Braşov este de 1,7 miliarde. Cu școli, spitale, deşeuri, parcuri, străzi, investiţii, turism, poliţie locală etc. etc. Deci, acum, STB-ul a ajuns sa ne coste cât două municipii Braşov”, a mai afirmat primarul general.

Bugetul STB, comparabil cu al unui sector din București

Acesta a adăugat că bugetul mediu al sectoarelor din Bucureşti este de cca. 2,7 - 3 miliarde de lei.

”STB consumă cât o primărie de sector. Sectorul 7...”, a adăugat Ciucu.

”Pentru că PSD/Piedone/AUR au respins auditul pe care l-am cerut, compensez prin a lucra eu personal pe datele lor, asa cum le primesc. Ghinion, vorba clasicului, am suficientă experienţă profesională (inclusiv în evaluari) pentru a analiza datele pe care reuşesc să pun mâna. Vor urma noi întâlniri cu conducerea STB, cu sindicatele, apoi va trebui să agreăm un plan de restructurare/reechilibrare bugetară. Revin cu detalii zilele următoare”, anunţă primarul general.

Acesta precizează că va veni cu o soluţie, dar va fi important să fie susţinută şi de către Consiliul General.

”Vă reamintesc ca STB are Consiliul de Administraţie propriu, desemnat de membri ai Consiliului General! Ce face acel CA în afară de a încasa indemnizaţii?!?”, se întreabă primarul general.

Promisiuni pentru angajații STB

Ciprian Ciucu a vorbit în repetate rînduri de datoriile STB, i-a asigurat pe şoferi, pe vatmani şi pe muncitori că nu vor fi concediaţi şi că nu li se vor reduce salariile.

”Pentru voi vreau să salvez compania. De voi este nevoie ca să se învârtă roata, nu de o sută de şefi şi şefuleţi! Voi sunteţi cei care plecaţi la serviciu la 3 dimineaţa pe cel ami năpraznic ger. Aveţi tot respectul meu”, afirma Ciucu.

Potrivit primarului, situaţia dezastruoasă a STB se datorează faptului că managementul companiei a continuat ani la rând să angajeze personal TESA, motiv pentru care salariile au rămas aceleaşi de foarte multă vreme.