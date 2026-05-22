După o încăierare cu pumni și picioare, vecinul agresiv a venit cu o armă de tip airsoft și a tras la întâmplare. Doi bărbați au fost împușcați, iar unul a ajuns la spital.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Imaginile au fost înregistrate de o cameră de supraveghere. Mai mulți bărbați se ceartă, se lovesc și se îmbrâncesc. Totul a pornit de la o joacă nevinovată.

Totul a pornit de la o minge ajunsă în curtea vecinului

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei doi copii s-ar fi jucat cu mingea în interiorul locului de joacă. La un moment dat mingea a ajuns în curtea vecinului care stă peste drum. Bărbatul a fost deranjat de acest lucru și a ieșit să se certe și cu copiii și cu părinții lor."

Individul de 52 de ani nu s-ar fi oprit aici.

Nadia Ilaș, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „I-ar fi amenințat pe aceștia și s-ar fi agresat fizic reciproc, iar ulterior ar fi distrus parbrizul autoturismului unuia dintre părinții copiilor."

Apoi a scos o pușcă de tip airsoft și ar fi început să tragă la întâmplare. Doar norocul a făcut ca cei mici să nu fie prin preajmă.

Doi bărbați răniți în urma focurilor trase

Doi bărbați au fost nimeriți de bilele din armă. Unul dintre ei, de 36 de ani, a fost rănit la ochi și a ajuns la Spitalul Județean din Constanța, unde a primit îngrijiri medicale. Celălalt a fost lovit în picior.

Scandalul a continuat și după venirea echipajelor de intervenție care l-au luat pe agresor și l-au dus la autospecială.

Vecinii sunt îngroziți.

Localnic: „Nu e posibil așa ceva nici pentru animale, d-apoi pentru copii, nu există așa ceva. Dacă s-a făcut acest parc recent, se joacă copiii, se mai joacă și pe stradă, nu așa am crescut toți?"

Și primarul localității este uimit de scandal.

Maricel Cîrjaliu, primarul comunei Agigea: „Nu au avut niciodată niciun fel de probleme. Nu știu ce s-a întâmplat acum, acest incident de unde a degenerat, de unde s-a ajuns la așa ceva."

Agresorul este cercetat pentru loviri sau alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Bărbatul a fost plasat sub control judiciar. Familiile celor doi copii pot cere acum și ordine de protecție.