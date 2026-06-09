Incidentul s-a petrecut după lăsarea întunericului, în jurul orei 22:00, în apropierea unei benzinării din Sectorul 4 al Capitalei. Bărbatul de 66 de ani, care are probleme locomotorii și se deplasa într-un scaun cu rotile, s-ar fi speriat și a strigat după ajutor.

În acel moment a fost auzit de un trecător, care și-a dat seama că ceva s-a întâmplat și a pornit către un individ care tocmai o luase la fugă. După câteva minute, în apropierea unui bloc, a reușit să-l prindă, l-a imobilizat și a sunat imediat la 112.

Tâlharul a fost arestat pentru 30 de zile

Potrivit anchetatorilor, victima se îndrepta spre casă când tâlharul, în vârstă de 47 de ani, l-a atacat. Acesta i-a smuls borseta barbatului în care se aflau mai multe bunuri, printre care aproape 800 de lei, un telefon mobil, medicamente și documente personale.

Bunurile au fost recuperate, iar individul a fost dus la audieri. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat acum într-un dosar penal pentru tâlhărie calificată.