Ancheta a pornit după ce proprietarul mașinii, un bărbat de 57 de ani, a anunțat poliția că i-a fost furat autoturismul parcat în fața blocului, în sectorul 4 al Capitalei. Omul uitase cheia în contact, așa că nu a fost prea greu pentru hoț să intre și să plece liniștit cu automobilul. S-a plimbat aproape o zi prin oraș și a parcat apoi mașina nu foarte departe, în același sector.

Dar, la un moment dat, șeful Secției 16 de poliție, care se afla în timpul liber, ar fi observat mașina declarată furată. A recunoscut-o după numerele de înmatriculare și după culoare. În acel moment, potrivit polițiștilor, suspectul ar fi venit către mașină, cel mai probabil ca să mai facă o tură prin oraș.

N-a apucat însă să urce. A fost imobilizat de șeful poliției, înainte de a ajunge și un echipaj acolo.

Bărbatul avea permisul anulat și era cunoscut pentru astfel de infracțiuni. Acum a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru furt calificat, dar și pentru conducerea unui vehicul fără drept.