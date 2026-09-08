A lovit-o crunt, după care a luat-o pe fetița lor de numai un an și a plecat de acasă. Polițiștii au fost alertați imediat și au început căutările.

În locuința celor doi, certurile au început de dimineață, iar de la un conflict verbal s-a ajuns repede la violență fizică.

Potrivit polițiștilor, bărbatul în vârstă de 41 de ani a început să își bată partenera. După ploaia de lovituri, individul a plecat de acasă și a luat-o cu el pe fetița lor, de un an. Un vecin a văzut ce s-a întâmplat și a sărit în ajutorul femeii, apoi a sunat la 112 și a anunțat ce s-a întâmplat.

Agenții au început căutările și, în cele din urmă, i-au găsit pe individ și pe copilă, pe un câmp din localitate. Fetița a fost preluată de agenți, iar bărbatul a fost dus la audieri.

Cercetările preliminare au arătat că cea mică era nevătămată. În tot acest timp, mama copilei a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu. Procurorii au deschis un dosar penal pentru violență în familie și continuă cercetările.