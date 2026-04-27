Este vorba despre un bărbat din Turda și unul din Craiova.

Bărbatul din Craiova, în vârstă de 55 de ani, era divorțat de soție de câțiva ani, dar a rămas să locuiască în aceeași casă cu femeia și fiica lor de 30 de ani.

Acum câteva zile, după ce a consumat alcool, le-a agresat pe amândouă, așa că acestea au sunat la poliție.

Agenții au decis să emită un ordin de protecție provizoriu împotriva individului și l-au evacuat din locuință, ca să nu rămână în apropierea victimelor.

După câteva ore însă, la un control inopinat, polițiștii l-au găsit tot acolo și l-au reținut. Apoi a fost arestat, pentru violență în familie și încălcarea ordinului de protecție.

Aceeași pedeapsă a primit-o și bărbatul din Turda, care a fost violent cu iubita lui. Nu mai avea voie să se apropie de ea, însă femeia i-a cerut să o ajute cu ceva, iar polițiștii i-au găsit în trafic, împreună, în aceeași mașină.

Chiar dacă întâlnirea ar fi avut loc cu acordul victimei, bărbatul a fost arestat preventiv.