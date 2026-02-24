Fără să aibă autorizaţii sau avize, părintele a dirijat cursul apei spre proprietatea lui. Preotul riscă inclusiv dosar penal, dacă nu intră în legalitate.

Inspectorii au descoperit construcţiile ilegale în timpul unor verificări de rutină. Preotul a început lucrările în primăvara anului trecut, când a făcut un baraj improvizat pe cursul pârâului Gioroc. După doar câteva luni, bazinele au fost populate cu peşte.

Localnică: E pește băgat. Pescuiesc.

Reporter: Pescuiește lumea acolo?

Localnică: Da.

Daniel Naicu, director ABA Jiu: ”Faptul că dânsul a barat cursul de apă și a captat fără a avea acte de reglementare reprezintă o abatere conform legii apelor care se sancționează conform normelor în vigoare”. Drept urmare, păstrăvăria a fost închisă, a fost dispusă desfiinţarea lucrărilor, iar preotul a fost amendat cu 10 mii de lei. Dar problemele pentru părinte nu se opresc aici, pentru că nu avea autorizaţii nici de la primărie.

Dumitru Măceșanu, Primar Castranova: ”Nu am avut cunoștiință, nu s-a depus o cerere în vederea emiterii autorizației de construcție. Va primi o amendă și i se va da un termen să intre în legalitate dacă intră, dacă nu să își demoleze construcția ilegală”.

Preotul a refuzat să comenteze acuzaţiile care i se aduc.