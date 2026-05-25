„Mulţumesc tuturor celor peste 116.000 de persoane care au votat, în ultimele zile, pentru denumirea extinderii Parcului Tudor Arghezi şi a patinoarului Berceni Arena!”, afirmă primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Băluţă informează că, „aşa cum oamenii au decis”, partea nouă a parcului va primi denumirea „Donald Trump”, iar patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, „o legendă a hocheiului românesc, recunoscută la nivel mondial”.

„În zilele următoare, vom face şi demersurile necesare pentru ca decizia voastră să fie implementată”, a mai scris Daniel Băluţă pe pagina sa de Facebook.

Reacții împărțite după anunțul făcut de primarul Sectorului 4

Comentariile la postarea edilului nu au întârziat să apară. Astfel, dacă denumirea propusă pentru patinoar nu s-a lovit de opoziţia cetăţenilor, în schimb, cea pentru prelungirea parcului a stârnit controverse în rândul internauţilor, unii lăudând această iniţiativă, în timp ce alţii au criticat-o vehement.

Unii dintre cei care au comentat pe pagina primarului au susţinut că nu era nevoie de o altă denumire pentru o extindere, spunând că tot parcul se putea numi „foarte bine” Tudor Arghezi, cu atât mai mult cu cât casa „Mărţişor” a poetului se află în acest sector.

„De ce nu poate rămâne tot Tudor Arghezi? (...) Oricum, tot aşa o să-i zică lumea!”, afirmă un internaut. „Chiar trebuie să schimbăm numele parcului Tudor Arghezi? Este o MARE PROSTIE!”, adaugă un altul.

Cele mai multe comentarii au reclamat că rezultatul votului ar fi fost distorsionat, prin utilizarea unor boţi, în detrimentul numelui „Maia Sandu”, care fusese, de asemenea, propus pentru extinderea parcului.

„Au votat haterii care nu o suportă pe Maia Sandu. Şi boţii PSD-ului, se văd pe aici cu aplauzele...”, afirmă unul dintre comentatori, în timp ce un altul spune că „au votat cutiile de pantofi şi morţii lui Dragnea”.

Alt internaut comentează că trebuia ca votul să se desfăşoare prin aplicaţia Primăria Sectorului 4. „În aşa fel, aveaţi garanţia că votează doar cetăţeni din acest sector! Mulţumesc!”, adaugă acesta.

Au fost şi comentatori care au reclamat faptul că parcul trebuia să aibă denumirea unei personalităţi româneşti. „De ce Donald? De ce nu Mihai Eminescu? Domnul Băluţă, aici este România, nu altă ţară!”, i-a atras atenţia un alt internaut primarului Daniel Băluţă, în timp ce altul a replicat: „Doamne fereşte! Totul trebuie să fie politică? Un nume românesc nu se găsea?”

Daniel Băluţă anunţa încă din aprilie numele noului parc

Primarul Daniel Băluţă anunţa, la începutul lunii aprilie, că un parc din Sectorul 4 va purta numele lui Donald Trump, „ca simbol al prieteniei şi valorilor comune” care unesc România şi Statele Unite ale Americii.

Declaraţia a fost făcută după întâlnirea cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli, şi cu ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg. Zampolli anunţând că numele dat parcului reprezintă un cadou pentru preşedintele SUA, a cărui aniversare este în iunie.

Băluţă afirma, într-o postare pe Facebook, că locuitorii şi comunitatea Sectorului 4 pot deveni parte a unei poveşti globale, de prietenie şi respect între naţiuni.

”Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă, momentul ce a marcat naşterea naţiunii americane, şi noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit. Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important şi va purta numele actualului preşedinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei şi valorilor comune care ne unesc”, mai spunea atunci primarul Daniel Băluţă.