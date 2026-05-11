"Emoţii, deşi nu mă aşteptam, am avut încă din prima lună de mandat. Nu am o majoritate stabilă în acest moment. Este o majoritate conjuncturală. Totul se joacă la un vot, dacă un consilier general lipseşte sau nu poate participa sau poate fi deturnat din alte motive, nu am o majoritate. Gestul meu de astăzi de a fi lângă domnul Daniel Băluţă se explică şi prin faptul că trebuie să întind o mână primarului de sector pe care să mi-o întindă înapoi în Consiliul General. Pentru că... treaba unui primar, că e primar general sau că e primar de sector, e să îşi voteze proiectele să îşi facă mandatul, fie el şi jumătate de mandat", a afirmat Ciucu, potrivit News.ro.

El a menţionat că, dacă ar fi permanent scandal, atunci bucureştenii ar avea de suferit.

"Dacă am ţine-o mereu într-un scandal şi să dăm mereu vina unii pe alţii, cei care vor avea de suferit sunt bucureştenii. De aceea am şi trecut peste ultimele luni de declaraţii politice belicoase iniţiate de Daniel şi la care eu am răspuns, pentru a încerca să ţinem împreună o relaţie de normalitate în Consiliul General şi în relaţia dintre Primăria Generală şi primarii de sector", a declarat primarul general.

Daniel Băluţă a afirmat că a avut discuţii cu Ciprian Ciucu pentru ca lucrurile să funcţioneze.

"O calitate pe care atât eu, cât şi domnul primar general o avem este normalitatea şi echilibrul. În aceste luni de când domnul Ciprian Ciucu este primar general, în urma discuţiilor pe care le-am avut, am încercat să găsim puncte comune astfel încât lucrurile să funcţioneze. Şi dacă vă uitaţi lucrurile, cu toate elementele de fricţiune vizibile, funcţionează. Ne interesează şi pe noi ca lucrurile să se schimbe fundamental în acest oraş şi o chestiune de bun simţ: credeţi că vreodată aş putea, indiferent de ce partid politic aş reprezenta sau domnul Ciucu ar reprezenta, să spunem că nu e bine să consolidăm pasajul Lujerului sau Obor sau că nu trebuie să facem Prelungirea Ghencea?", a afirmat Daniel Băluţă.