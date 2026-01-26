Situația rămâne tensionată. Duminică seară, oamenii s-au strâns în fața locuinței bunicilor suspectului și spun că nu-l mai vor în comună pe copilul pe care îl consideră extrem de periculos.

Duminică seară minorul de 13 ani a fost internat într-o clinica de neuropsihiatrie, alături de mama sa.

Larisa Giuriș, psiholog DGASPC Timiș: În prezent, se află în evaluare, există observație, testare cu probe adaptate vârstei lui și licențiate. În urma aplicării acestor probe există cotarea rezultatelor și ne formăm o imagine despre ce se întâmplă din punct de vedere psihic. În prezent familia colaborează cu noi.

Decizie luată după revoltele din localitate

Decizia a fost luată după ce oamenii din localitatea în care trăia victima de 15 ani s-au revoltat că unul dintre suspecți, copilul de 13 ani, este liber și ar putea să fie acasă la bunicii lui.

Jandarmii s-au văzut nevoiți să înconjoare locuința, după ce oamenii furioși au încercat să intre. Lucrătorii sociali l-au preluat pe adolescent și l-au ascuns. Ca să-i convingă pe localnici că nu mai au de ce să-și facă griji, reprezentanții primăriei i-au lăsat să intre în casă.

Minorul de 13 ani, acuzat de crima îngrozitoare de la Cenei, împreună cu doi băieți de 15 ani, a fost depistat pozitiv la droguri de risc, la două zile de la comiterea crimei. Între timp, anchetatorii acuză doi tineri de trafic de substanțe de risc. Unul are 17 ani și este acuzat că le-ar fi dat droguri celor 3 suspecți de crimă, ba chiar, în unele cazuri, le-ar fi consumat împreună cu ei.

Conform anchetatorilor, băiatul acuzat de trafic de stupefiante și-ar fi procurat, la rândul său, drogurile de la un alt tânăr din comună. Acesta are 24 de ani.

Polițiștii au confiscat de la suspect peste 100 de grame de canabis. Acesta a fost arestat preventiv, în timp ce băiatul de 17 ani se află sub control judiciar.

Bianca Brîndușă, psiholog: Este un caz teribil. Din păcate, accesul la consumul de psiholactive este facil, chiar și în comunitățile rurale. Acești minori nu au fost supravegheați îndeajuns. Cumva, această libertate, de cele mai multe ori, poate naște monștri.

Cei doi minori în vârstă de 15 ani, deja arestați preventiv ca suspecți de crimă, ar mai fi fost implicați, luna trecută, într-un episod violent. Ar fi bătut un tânăr de 18 ani. Ulterior, acesta și-a retras plângerea de la poliție.

Mario, băiatul de 15 ani ucis, a fost înmormântat sâmbătă. Săptămâna aceasta, în Timișoara sunt anunțate proteste pentru adoptarea unei legi care să se numească legea Mario și să prevadă încarcerarea suspecților de crimă cu premeditare, dacă aceștia au cel puțin vârsta de 10 ani.

