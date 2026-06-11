Corespondent PRO TV: Un front atmosferic rece tranzitează țara noastră. A intrat în România prin nord-vestul țării și va cuprinde treptat toate regiunile. Până mâine la ora 10 dimineața sunt în vigoare două coduri meteorologice, unul galben și unul portocaliu, care au acaparat mare parte din țară.

În zonele pe care le vedeți acum pe ecran, instabilitatea atmosferică va predomina, vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, vântul va avea la rafală și 90 de kilometri pe oră, mai ales în zonele aflate sub cod portocaliu. Va cădea grindină și va ploua.

De mâine ploile se mută în Muntenia și Dobrogea, unde va ploua și vor fi descărcări electrice. În București se răcește brusc cu 10 grade, același lucru se va întâmpla în mai multe regiuni aflate sub cod.

Este însă o răcire de scurtă durată, sâmbătă temperaturile revin la normal. Ploile, în schimb, vor continua, urmând ca de la jumătatea săptămânii viitoare să scăpăm de ele.