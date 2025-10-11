Avertismentul Poliţiei Române despre bancnote false, de tip "prop copy". Au fost deschise sute de dosare penale în 2025

11-10-2025 | 17:31
Poliţia Română a informat, sâmbătă, că în cursul acestui an, la nivel naţional, au fost înregistrate 227 de dosare penale, având ca obiect fapte de înşelăciune comise prin utilizarea de bancnote false, de tip "prop copy".

"Acest tip de bancnotă, deşi prezintă inscripţia "prop copy", a fost identificat şi clasificat drept mijloc de contrafacere de către Banca Centrală Europeană, fiind inclus într-o decizie oficială a Consiliului Guvernatorilor UE din decembrie 2020, în contextul combaterii fenomenului la nivelul întregii Uniuni Europene", a precizat IGPR, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, acţiunea Poliţiei Române nu reprezintă o simplă confiscare de recuzită, ci este rezultatul unei acţiuni operative, derulate în cadrul Operaţiunii internaţionale DECOY III, sub egida EMPACT, şi coordonată de EUROPOL, vizând prevenirea şi combaterea unui mod de operare infracţional care a produs deja prejudicii semnificative, în Uniunea Europeană şi, implicit, în România.

"Metoda "prop copy" este comparabilă, în ceea ce priveşte impactul social şi economic, cu alte metode de înşelăciune bine cunoscute, precum: metoda "Accidentul" - în care victimele sunt abordate telefonic şi determinate să ofere sume mari de bani sub presiunea unui fals eveniment dramatic; metoda infracţiunilor informatice - în care cetăţenii sunt manipulaţi să furnizeze date sau să transfere bani în baza unor mesaje sau site-uri false. În toate aceste cazuri, victimele sunt induse în eroare prin mijloace care exploatează lipsa de informare, încrederea în aparenţe sau emoţiile de moment. La fel, în cazul bancnotelor "prop copy", persoanele vătămate sunt păcălite prin tranzacţii aparent obişnuite, precum vânzări de bunuri, schimburi valutare, iar prejudiciile nu sunt simbolice, ci reale şi cuantificabile", a subliniat Poliţia Română.

În acest context, se precizează în comunicat, "intervenţia Poliţiei Române vizează, prin confiscarea acestor bancnote, prevenirea utilizării lor în scop infracţional, pentru a evita multiplicarea cazurilor de înşelăciune şi apariţia de noi victime".

"Poliţia Română îşi reafirmă angajamentul de a acţiona ferm, în cadrul legal naţional şi european, pentru protejarea siguranţei economice şi financiare a cetăţenilor, şi face apel la mass-media şi opinia publică să trateze cu responsabilitate acest fenomen", se mai arată în comunicatul citat.

