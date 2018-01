Avertismentul lui Juncker. ”Discuţiile despre MCV şi Schengen se vor pune în alţi termeni”

Preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, în conferinţa de presă comună cu preşedintele Klaus Iohannis, că este foarte bine informat despre situația justiției din România.

Oficialul european a subliniat faptul că România a făcut progrese remarcabile în privinţa statului de drept, însă Comisia Europeană nu va accepta ca România să facă paşi înapoi în ceea ce privește statul de drept.

Potrivit News.ro, Juncker a mai afirmat că, dacă legile justiţiei rămân aşa cum le-a votat Parlamentul României, discuţiile privind renunţarea la MCV şi intrarea în spaţiul Schengen ”se vor pune în alţi termeni”.

”Statul de drept a făcut progrese remarcabile în România şi este într-un stadiu acceptabil şi nu vom accepta ca România să facă paşi înapoi pe acest drum. Trebuie să fie un proces ireversibil şi eu am încredere în sistemul judiciar din România. Am luat cunoştinţă că se spune că am fost dezinformat, dar vreau să vă spun că sunt foarte bine informat în tot ceea ce priveşte deciziile în legătură cu statul de drept. Am un dialog civilizat cu Guvernul, dar sistemul judiciar din România funcţionează şi nu putem spune acum acelaşi lucru despre toate statele membre”, a afirmat Jean Claude Juncker.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a acuzat Reprezentanţa Comisiei Europene în România că a transmis la Bruxelles informaţii false. "Minciună dusă picătură cu picătură şi de aici, din ţară şi de la Bruxelles şi de către europarlamentari, dar şi de către funcţionari de acolo", a declarat Liviu Dragnea, luni seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Liderul PSD a spus că speră că atunci când va merge la Bruxelles preşedintele Klaus Iohannis va discuta cu Jean Claude Junker despre "modul în care se iau informaţii din România":

"Aici este vorba de România şi, dincolo de PSD, de coaliţia PSD-ALDE, e o chestiune importantă şi pentru preşedintele României, care sper că va merge la Bruxelles să discute ori în plen, ori în privat cu preşedintele Junker despre tipul ăsta şi modul în care se iau informaţii din România. Pentru că noi dorim ca informaţiile din România să fie cele reale".

”L-am asigurat pe preşedintele României că ne-am luat angajamentul ca MCV să fie încheiat şi vreau să-mi respect acest angajament. Locul meritat de România este în Schengen şi această comisie nu va înceta până când MCV nu va fi încheiat şi până când România nu va fi recunoscută în mijlocul statelor Schengen”, a afirmat preşedintele Comisiei Europene.

Întrebat când poate spera România să acceadă în Schengen, Jean Claude Juncker a subliniat: ”Dacă legile din România rămân aşa cum au fost adoptate de Parlament, discuţiile despre MCV şi despre aderarea la Schengen se vor pune în alţi termeni. Şi aşteptăm deciziile Curţii Constituţionale şi, dacă totul decurge cum trebuie, trebuie să asigurăm României locul ei în spaţiul Schengen, pentru că românii nu merită să fie trataţia ca cetăţeni de mâna a doua. România şi românii sunt în centrul vieţii europene şi voi face toate eforturile pentru a-mi îndeplini acest scop, pe atât de repede pe cât ne va permite legislaţia din România”.

