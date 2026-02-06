Probleme la sediul IPJ Botoșani: ”Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul la fiecare ploaie”

IPJ Botosani
Sindicaliştii Europol a publicat pe rețelele sociale, vineri, imagini în care se vede cum în sediul IPJ Botoşani plouă, iar pereţii sunt plini de infiltraţii. 

autor
Cristian Matei

”Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul la fiecare ploaie. Poliţiştii rutieri din Botoşani, la fiecare ploaie, trăiesc cu teama că le poate cădea tavanul sau tencuiala infiltrată peste ei, dar mai ales cu frica de a nu fi electrocutaţi de curentul care se scurge din prize odată cu apa ce se prelinge pe podea”, au scris, vineri, pe Facebook, reprezentanţii sindicatului Europol, distribuind imagini în care se vede cum plouă în sediul instituţiei, dar şi cât de degradaţi sunt pereţii.

Potrivit sindicaliştilor, poliţiştii sunt nevoiţi să invite în oraş cetăenii pentru a le lua declaraţii sau ajung să redacteze documentele în parcare, pe capota autospecialei de poliţie, doar pentru a evita intrarea în sediul lor, îmbibat de apă în toţi pereţii.

În replică, reprezentanţii IPJ Botoşani au transmis că imobilul în cauză a fost achiziţionat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani în anul 2006, aflându-se încă de la acel moment într-o stare tehnică precară.

”De-a lungul timpului, în funcţie de fondurile alocate au fost efectuate lucrări de reparaţii, igienizare şi alte amenajări necesare desfăşurării activităţilor specifice. În momentul în care condiţiile meteorologice vor permite, se va proceda la realizarea imediată a unor lucrări de reparaţii sau intervenţii de amploare, fiind efectuate în paralel demersuri pentru identificarea unui alt imobil care să permită relocarea structurilor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirea respectivă”, a transmis IPJ Botoşani.

Sursa: News.ro

Etichete: politia romana, europol,

Dată publicare:

