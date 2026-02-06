Probleme la sediul IPJ Botoșani: ”Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul la fiecare ploaie”

”Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul la fiecare ploaie. Poliţiştii rutieri din Botoşani, la fiecare ploaie, trăiesc cu teama că le poate cădea tavanul sau tencuiala infiltrată peste ei, dar mai ales cu frica de a nu fi electrocutaţi de curentul care se scurge din prize odată cu apa ce se prelinge pe podea”, au scris, vineri, pe Facebook, reprezentanţii sindicatului Europol, distribuind imagini în care se vede cum plouă în sediul instituţiei, dar şi cât de degradaţi sunt pereţii.

Potrivit sindicaliştilor, poliţiştii sunt nevoiţi să invite în oraş cetăenii pentru a le lua declaraţii sau ajung să redacteze documentele în parcare, pe capota autospecialei de poliţie, doar pentru a evita intrarea în sediul lor, îmbibat de apă în toţi pereţii.