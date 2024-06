Avantajele angajării deținuților la firmele private. Nu se plătesc dări la stat

Societățile comerciale nu plătesc pentru persoanele încarcerate la fel de multe contribuții la stat.

Raul are 40 de ani și este din Baia Mare. De patru ani este închis la Penitenciarul Gherla. Lucrează opt ore pe zi, în schimburi, într-o fabrică din zonă care produce espresoare de cafea și vede avantajele.

Raul, deținut: „Mergem mai repede acasă, ne mai dă niște bănuți care ne prind bine. Ne deconectăm de penitenciar. Banda merge, trebuie să pui piesele."

Și Daniel muncește, iar anii din penitenciar trec mai rapid, spune el, pentru că, pe lângă banii primiți, i se reduce și din pedeapsă.

Daniel: deținut: „Cu munca a trecut foarte repede, trece timpul, nu te gândești la alte probleme. Avem credite, ne mai câștigăm un bănuț."

Dintre cei peste o mie de deţinuţi de la Penitenciarul Gherla, 206 lucrează, adică peste 40% dintre cei cu drept de muncă. Nu toți îndeplinesc însă condițiile pentru a putea ieși în regim semideschis.

Diana Fechete, purtător de cuvânt Penitenciarul Gherla: „Motivele pentru care unii nu prestează activități lucrative sunt pentru că nu sunt apți medical, nu și-au exprimat acordul, iar alții prezintă riscuri, pe partea de escortare. Criteriile sunt în funcție de numărul de deţinuţi, locul de muncă, caracteristicile locului."

În lună martie, anul acesta, existau 170 de contracte active între penitenciarele din România și firme pentru care deținuții prestau servicii. În total, peste 6.000 de persoane încarcerate lucrează, adică aproximativ un sfert dintre toți deținuții din țară.

Numărul deținuților din țară care prestează diverse activități, potrivit Ministerului Justiției

2024: 6.077

2023: 6.032

2022: 5.990

2021: 4.884

Firmele își pot acoperi deficitul de personal cu deţinuţii. Mulți sunt calificați la locul de muncă.

Florina Cicortaș, director de resurse umane: „Noi am încurajat colaborarea cu dânșii, și funcționează foarte bine și azi. Asigurăm transport, pauză de masă, cu sandwich-uri."

În plus, pentru cei încarcerați, nu se plătesc asigurări sociale, de sănătate sau fond de șomaj. 60% din veniturile obținute de deținuți le revin penitenciarelor, iar suma a crescut de la an la an. Anul trecut, închisorile din țară au încasat aproape 70 de milioane de lei, cu aproape 15 procente mai mult decât în anul precedent.

