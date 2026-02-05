Interes ridicat a fost în special în zona Moldovei după ce au început să fie inaugurate loturi din A7 și a demarat construcția unor bucăți din Autostrada Unirii.

Considerată una dintre cele mai sărace regiuni din țară, Moldova a avut cea mai mare creștere a cererii de spații de depozitare în ultimii trei ani, de 29%, odată cu avansul lucrărilor la autostrăzile A7 și A8.

Interesul a crescut pentru că aceste drumuri de mare viteză leagă această regiune de Capitală și centrul țării. Evoluții importante se văd și în sudul țării, unde Craiova beneficiază de un drum expres cu regim de autostradă și s-au făcut deja acolo investiții industriale strategice.

Ștefan Surcel, conduce departamentul de tranzații de spații logistice, reprezentantul unei companii de consultanță imobiliară: „Facilitează un transfer de mărfuri mult mai ușor din zonele astea care poate erau oarecum izolate până acum către Capitală sau către alte țări europene. De exemplu, noi am avut anul trecut 2 proiecte în 2 orașe istoric mai puțin favorizate, Iașiul și Bacăul din lipsa de infrastructură cu o firmă de curierat, industria farmaceutică. Zona de producție, am avut la Iași, am intermediat închirierea unui spațiu într-o unitate de producție din zona de tipografie și ambalaje”.

﻿Bucureștiul, motorul principal al economiei

Motorul principal al economiei rămâne însă Capitala.

Corespondent PRO TV: „Odată cu deschiderea loturilor de pe A0 și investițiile au prins viteză. În jurul Bucureștiului se construiesc tot mai multe depozite și centre logistice. Capitala rămâne principala țintă pentru chiriași, cu 75% din suprafața închiriată în 2025, potrivit unei companii de consultanță imobiliară. În plus, peste două treimi din noile proiecte anunțate pentru acest an vor fi tot aici”.

România este a treia cea mai mare piață de spații industriale și logistice din Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia.

La finalul anului trecut, stocul total a ajuns la 7,9 milioane de metri pătrați, aproape jumătate fiind în București. Restul spațiilor sunt distribuite în principalele regiuni economice ale țării, cu ponderi importante în Vest, Sud-Muntenia, Centru și Nord-Vest, amplasate în special în orașele prin care trec autostrăzile.

Silviu Pop, director departament reserch, reprezentantul unei companii de consultanță imobiliară:

„Transilvania în general a beneficiat dintotdeauna de o infrastructură ceva mai bună în ultimii 10 ani și am avut acolo o legătură mult mai ușoară cu granița de Vest a României ceea ce a făcut că în mare parte din investițiile în industrie să se ducă către acea zonă”.

Și terenurile aflate în aproprierea autostrăzilor sunt considerate mai valoroase.