Austriecii construiesc un mega-parc fotovoltaic în România. Va fi unul dintre cele mai mari proiecte din țară

Proiectul, cu amplasament la Ogrezeni, în județul Giurgiu, constă într-o capacitate de producție fotovoltaică de 534 MW AC (750 MW DC), pentru care există aviz tehnic de racordare (ATR) încă din 2023, scrie Profit.ro.

″Am contractat mare parte din ce înseamnă lucrările și mai avem de finalizat niște negocieri. Va fi de departe cel mai mare, pentru că nu îl vom face în etape, ci tot deodată. Și are și o baterie colocată, la aceeași capacitate. Va fi perla coroanei noastre, dar și la nivel de țară, căci va fi cel mai mare pe zona asta″, a arătat country-managerul Enery.

Sistemul de stocare gândit pentru Ogrezeni va fi de 534 MW/1.068 MWh. Tot proiectul va fi racordat în sistemul național de transport al energiei printr-o stație nouă de 400 kV, care va fi construită la Bolintin Vale.

Termenul estimat de punere în funcțiune pentru operare comercială este T4 2027.

Cel mai mare proiect fotovoltaic dezvoltat în România este cel de peste 1.000 MW de la Arad al celor de la Rezolv Energy, mai puțin avansat ca progres și cu termen de punere în funcțiune în T3 2028.

Enery a terminat de curând lucrările de construcție la un alt proiect fotovoltaic, de 54 MW, cu amplasament la Titu, în județul Dâmbovița.

″Sperăm să intrăm cu el în teste până la finalul lunii, sau la începutul lunii următoare″, a menționat Liviu Gavrilă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













