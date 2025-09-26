AUR iese din alegerile Republicii Moldova. Scop declarat: să nu influențeze votul

26-09-2025 | 14:08
George Simion, AUR
Partidul AUR invocă "simțul datoriei împlinite" și dorința de a nu produce "mai multă dezbinare" în rândul românilor de peste Prut.

Mihai Niculescu

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor anunță vineri ieșirea din competiția electorală din Republica Moldova, motivând prin a nu fragmenta și mai mult votul din data de 28 septembrie, potrivit unui comunicat al formațiunii transmis de news.ro.

Decizia vine în contextul în care mai multe partide pro-unioniste își dispută electoratul din Republica Moldova.

Comunicatul oficial: „Simțul datoriei împlinite"

„Partidul Alianța pentru Unirea Românilor anunță ieșirea din competiția electorală din Republica Moldova. Deși am fost acuzați de vrute și nevrute, în fața unui moment de cotitură pentru românii de peste Prut decizia noastră este de a nu fragmenta și mai mult votul din data de 28 septembrie. AUR se retrage din această cursă și pentru a nu produce și mai multă dezbinare și a nu dezorienta publicul. Avem simțul datoriei împlinite", arată oficialii AUR într-un comunicat oficial.

Partidul a explicat că decizia vine și din dorința de a evita acuzațiile de implicare în afacerile unui alt stat, chiar dacă poziția sa este că Republica Moldova ar trebui să se reunească cu România.

„Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă! Urăm succes competitorilor care respectă România și istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului!", precizează AUR.

Alegerile din 28 septembrie sunt considerate cruciale pentru viitorul politic al Republicii Moldova și pentru orientarea sa geopolitică, către Europa sau Rusia, în contextul tensiunilor dintre opțiunile pro-occidentale și cele pro-ruse.

Sursa: News.ro

Etichete: Republica Moldova, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 26-09-2025 13:59

