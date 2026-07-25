Anunțul a fost făcut de Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, relatează Agerpres.

'Programul Blue Book le oferă tinerilor posibilitatea de a lucra timp de cinci luni în serviciile Comisiei Europene, în agenții și în alte organisme europene din Bruxelles și Luxemburg. În premieră, la această sesiune pot aplica și absolvenții de învățământ profesional și tehnic, nu doar absolvenții de studii universitare. Puteți alege un singur tip de stagiu: stagiu administrativ pentru absolvenți de studii universitare; stagiu administrativ pentru absolvenți de învățământ profesional și tehnic; stagiu în cadrul Direcției Generale Traduceri', a scris comisarul european pe pagina de Facebook.

Începând cu sesiunea din martie 2027, până la o sută de locuri vor fi dedicate tinerilor cu pregătire practică.

Potrivit vicepreședintei executive, pentru stagiul destinat absolvenților de studii universitare doritorii trebuie: să aibă o diplomă obținută după cel puțin trei ani de studii; să cunoască foarte bine engleza, franceza sau germana; să cunoască cel puțin încă o limbă oficială a Uniunii Europene; să nu fi lucrat sau efectuat anterior un stagiu mai lung de șase săptămâni într-o instituție sau agenție europeană.

Stagiul este plătit și se va desfășura în perioada 1 martie - 31 iulie 2027.

Indemnizația lunară diferă în funcție de locul repartizării

Indemnizația diferă în funcție de locul repartizării. Pentru Bruxelles, indemnizația lunară de bază este de aproximativ 1.572 de euro.

Înscrierile sunt deschise până la 4 septembrie 2026, ora 10:00, ora Bruxelles-ului.

'Blue Book este o oportunitate excelentă de a înțelege din interior cum funcționează instituțiile europene și de a dobândi experiență profesională într-un mediu multicultural', a subliniat Roxana Mînzatu.

Candidații vor putea aplica pentru stagii în domenii precum ospitalitate, gastronomie și turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, precum și sănătate, asistență socială și educație, conform Comisiei Europene.

Până în prezent, programul Blue Book era accesat în principal de absolvenți de studii universitare și este considerat unul dintre cele mai competitive programe de stagii din Europa, cu aproximativ 36.000 de candidaturi anual pentru aproape 2.000 de locuri în instituțiile și agențiile europene.