Întârzierile de pe lotul 3 împiedică finalizarea proiectului, iar inaugurarea prevăzută inițial, pentru noiembrie 2025, a fost amânată. Între timp, încep lucrările și pe Autostrada A8, care va lega Transilvania de Moldova.

Autostrada A0 mai are trei loturi nefinalizate, pe partea de nord.Lotul 1, care ar urma să fie gata la finalul anului, dar și loturile 3 și 4 care ar trebui finalizate până în vară și care au depășit deja termenul inițial.

Aceste tronsoane sunt importante pentru că șoferii care vin din nordul țării pe A3 vor putea merge pe autostrada de Centură direct spre Autostrada Soarelui.

Cel mai avansat este lotul 4, unde lucrările au ajuns la aproximativ 95%. Constructorul lucrează la podul peste lacul Cernica. Însă circulația nu va putea fi deschisă până nu este finalizat și lotul 3 unde stadiul lucrărilor este de aproximativ 80%.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: „Acum trebuie să batem fierul cât e cald, efectiv, să termine cu legat fiarele cu armările, să termine cu cofrările să poată să toarne plăcile de suprabetonare. Asta nu ar dura mult dacă ai avea o mobilizare corespunzătoare, dar dacă lucrezi colo, colo cu câțiva oameni nu ai cum să...chiar dacă mai sunt 20% rămași de lucrat”.

Pe autostrada A8 lucrările pentru lotul 1D Joseni–Ditrău intră într-o nouă etapă. Antreprenorul a început organizarea de șantier.

Gabriel Budescu, directorul general al CNIR: „Se lucrează la proiectul pentru autorizația de construire și la proiectul tehnic. În paralel, noi am asigurat şi exproprierile pe acest lot, pe loturile adiacente unde sunt păduri facem toate diligențele necesare pentru scoaterea din fondul forestier”.

Irinel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor: „Avem în licitație restul loturilor, ultimele loturi spre Republica Moldova, iar cred ca în prima săptămână din luna aprilie vor anunța ultimii câștigători a unor loturi din autostrada unirii A8, iar noi vizăm ca până la sfârșitul lunii mai toate contractele pentru proiectare și execuție din Autostrada Unirii să fie semnate”.

Anul acesta ar putea fi dați în circulație în jur de 250 de kilometri de autostradă și drum expres.