Atenție la deep fake-uri și „remedii miraculoase” online. MAI avertizează asupra unui clip fals legat de diabet

Stiri actuale
29-12-2025 | 14:28
oameni pe strada
Shutterstock

MAI atrage atenţia că, în ultima perioadă, circulă pe internet un clip deep fake în care secretarul de stat Raed Arafat „apare prezentându-şi cazul personal”.

autor
Claudia Alionescu

În acesta, el susţine că ar fi fost bolnav de diabet şi s-ar fi vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare”.

”Atenţie la clipurile virale cu „descoperiri miraculoase”. În ultima perioadă circulă un clip deep fake în care Dr. Raed Arafat , secretar de stat în MAI şi şef al DSU, apare prezentându-şi cazul personal, susţinând că ar fi fost bolnav de diabet şi s-ar fi vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare – Regenerarea metabolică a vaselor de sânge şi a pancreasului”, scrie Ministerul de Interne într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministerului, clipul mai include şi afirmaţii despre autopsiile pe care le-ar fi efectuat, de unde ar fi văzut probleme cauzate de diabet, în condiţiile în care ”specialitatea sa este anestezie şi terapie intensivă, nu medicină legală sau anatomie patologică”.

”La final, clipul încearcă să convingă audienţa să completeze un tabel cu datele personale pentru a cumpăra un presupus produs „minune” contra cost. Aceasta este o tentativă de fraudă şi un deep fake grosolan”, precizează MAI.

Citește și
salvamont arges
Patru turiști din R. Moldova au rămas blocați într-un refugiu din Munții Făgăraș. Ce au aflat salvamontiștii

Ministerul arată şi cum să identifici un deep fake:

1. Verifică sursa: clipul vine de la o publicaţie oficială sau doar de pe conturi dubioase?

2. Uită-te la detalii vizuale: feţe sau mişcări nenaturale, sunet sau sincronizare a buzelor ciudată.

3. Atenţie la cereri de date personale sau bani: acestea sunt semn clar de fraudă.

Ministerul de Interne vine şi cu recomandări:

1. Nu oferi niciodată datele personale online pentru produse „minune”.

2. Nu lua decizii medicale bazate pe clipuri virale sau pe „experienţe personale” prezentate în online.

3. Pentru diabet şi alte afecţiuni, urmează tratamentul prescris de medicul specialist.

4. Raportează clipuri suspecte pe platformele de social media pentru a preveni răspândirea lor.

”Nu da date personale şi nu înlocui tratamentele prescrise de medic cu clipuri virale. Sănătatea nu se vindecă cu miracole online”, menţionează MAI.

Accident grav în Pasajul Unirii. O mașină s-a răsturnat după ce șoferul ar fi pierdut controlul direcției

Sursa: News.ro

Etichete: raed arafat, MAI, deep fake,

Dată publicare: 29-12-2025 14:09

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Deep fake-urile inundă internetul înainte de alegerile prezidențiale. Ministerul Digitalizării nu oferă soluții
Alegeri prezidentiale 2025
Deep fake-urile inundă internetul înainte de alegerile prezidențiale. Ministerul Digitalizării nu oferă soluții

Vineri începe campania electorală, iar internetul s-a umplut de clipuri realizate cu tehnologia deep fake, în care candidații la alegerile prezidențiale sunt prezentați în ipostaze uneori neplăcute sau chiar umilitoare.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR. Lipsa cvorumului ar putea costa România 200 de milioane de euro din PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR. Lipsa cvorumului ar putea costa România 200 de milioane de euro din PNRR

Curtea Constituțională a amânat pentru 16 ianuarie dezbaterile privind o decizie referitoare la pensiile magistraților.

Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Stiri externe
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”.

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Decembrie 2025

03:51:22

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28