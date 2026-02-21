O Toyota Hilux neagră „a lovit și dărâmat porțile unui lăcaș de cult din Margaret Street, înainte de a părăsi locul accidentului”, a precizat poliția din Queensland, citată de dpa și preluată de Agerpres. Incidentul, petrecut vineri seară în jurul orei 19:16, nu s-a soldat cu răniți.. Premierul statului, David Crisafulli, a confirmat că ținta a fost o sinagogă și a subliniat că evenimentul este tratat cu „foarte mare seriozitate”.

Acuzații multiple, context de creștere a antisemitismului

Inculpatul răspunde pentru „distrugere intenționată, defăimare gravă sau infracțiune motivată de ură, conducere periculoasă și deținere de droguri periculoase". Atacul survine într-un context alarmant: reprezentantul special al Australiei pentru combaterea antisemitismului a raportat o creștere dramatică a incidentelor de la atacul terorist din octombrie 2023. În primele 12 luni, au fost înregistrate peste 2.000 de cazuri la nivel național — de la amenințări și intimidări la agresiuni violente.

Masacrul de pe Bondi Beach și comisia regală

Contextul de securitate s-a agravat după atacul terorist din decembrie de pe plaja Bondi din Sydney, unde 15 persoane au fost ucise și peste 40 rănite la un festival evreiesc. Prim-ministrul Anthony Albanese a anunțat înființarea unei comisii regale — instrument folosit pentru investigarea evenimentelor de importanță națională — care va analiza prevalența antisemitismului, acțiunile autorităților și circumstanțele atacului de pe Bondi Beach, formulând recomandări pentru combaterea extremismului.