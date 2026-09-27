O clădire istorică a fost transformată într-un portal către o lume SF. Asta în timp ce universul plin de culoare al unor pictori s-a deschis pentru public.

Încă de la intrarea în Hanul Gabroveni, oamenii au simțit că pășesc într-o altă dimensiune.

Jocurile de lumini, fum și apă, dar și instalațiile imersive au dat senzația unui tărâm al imaginarului.

Cu ajutorul tehnologiei VR privitorii pot sparge bariera realității și pot călători într-o lume digitală

Copii: ”Am văzut niște pești. Mie mi se pare că asta e lavă și un gard cu un trandafir mare”.

Expoziția este deschisă și astăzi pentru publicul de toate vârstele, dar și pentru prietenii blănoși.

Fată: ”Foarte interesantă, mai ales că e pet friendly. Evităm sunetele puternice dar i-a plăcut foarte mult”.

Mădălina Ivașcu, cofondator RADAR: ”Anul aceste avem 7 țări invitate. Avem 15 instalații, o parte dintre acestea sunt interactive”.

Într-o altă parte a Capitalei, cel mai mare muzeu imersiv din țară și-a lansat cea mai nouă expoziție. Pe ritmuri de jazz.

Vizitatorii sunt invitați să descopere poveștile ascunse în spatele tablourilor unor artiști precum Frida Kahlo, Henri Rousseau sau Henri Matisse.

Măriuca Drăgoi, mediator cultural: ”Ne dorim să oferim acest caracter educațional show-urilor pe care le prezentăm. Practic tablourile prind viață prin intermediul acestei experiențe imersive”.

Biletele pentru astfel de experiențe pornesc de la 60 de lei.