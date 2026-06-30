''Armata Română face angajări. Aproape 7 mii de oameni, un record pentru ultimul deceniu. Printre planurile cu care am venit la minister s-au numărat: înzestrarea armatei cu tehnică modernă; împrospătarea resursei umane. Cu ambele suntem în grafic: cel mai mare program de înzestrare cu tehnică de ultimă generaţie tocmai s-a derulat în mai puţin de un an şi tocmai a fost semnat, iar din 7 septembrie, 6.763 de noi colegi care vor fi declaraţi admişi în cele 38 de judeţe unde se fac recrutări vor începe serviciul'', a scris, marţi, pe Facebook, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

MApN vine cu o serie de precizări privind condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un candidat:

* Vârsta: 18 - 45 de ani;

* Minimum 10 clase terminate;

* Nu e nevoie de facultate sau experienţă militară anterioară.

''Ce primeşti? Salariu stabil din prima zi. Asistenţă medicală asigurată. O carieră sigură şi respectată. Atenţie: locurile se împart pe judeţe şi selecţia a început deja. (...) Mergi direct la Centrul Militar Zonal (CMZ) din judeţul tău sau intră pe www.recrutaremapn.ro şi vezi ce ţi se potriveşte'', transmite MApN pe Facebook.