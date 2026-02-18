Stadionul consumă curent nu doar la meciuri și concerte, ci și atunci când este gol. Uneori, becul rămâne aprins chiar și non-stop, pentru întreținerea gazonului.

Primăria Capitalei spune că are soluții pentru reducerea consumului. Deocamdată, doar în analiză.

Pentru iluminatul de la Arena Națională, Primăria Municipiului București a încheiat, încă din 2011 – anul inaugurării stadionului – un contract de furnizare a energiei electrice cu PPC Energie SA.

Nu a existat o licitație publică. Contractul a fost semnat pe baza unei oferte comerciale a furnizorului, procedură permisă de legislația ANRE pentru achiziția de energie electrică, dar care nu presupune competiție între mai mulți furnizori. A fost nevoie de un contract dedicat exclusiv Arenei Naționale. Motivul: consumul uriaș.

