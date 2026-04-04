Doar reparațiile costă 30 de milioane de lei. Mai mulți organizatori de evenimente și reprezentanți din fotbal sunt interesați să participe la o eventuală preluare a stadionului.

Cu o capacitate de peste 55.000 de locuri, Arena Națională este cel mai mare stadion de la noi din țară. Odată refăcută, a dispus de facilități moderne, sistem de iluminat performant și ecrane LED.

Corespondent PRO TV: „De la redeschiderea sa în 2011, Arena Națională a găzduit echipe importante de fotbal precum Chelsea, Manchester City sau Manchester United. Arena a devenit și o scenă pentru concerte spectaculoase susținute de artiști renumiți precum Metallica, Depeche Mode sau Ed Sheeran”.

În timp, problemele au început să apară. Doar anul trecut, de exemplu, Primăria Capitalei a plătit 29 de milioane de lei pentru întreținere și reparații. Asta deși încasările au fost de 9,5 milioane - adică o treime din costuri. Edilul caută soluții și ia în calcul concesionarea stadionului.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: „Opțiunea 0, nu facem nimic, mergem mai departe. Creăm o unitate proprie care s-o administreze, asociere în participațiune sau concesiune. Din punctul meu de vedere este subutilizată și nouă ne produce pierderi. Pe un mandat de primar de 4 ani poți să mergi ușor către 100 de milioane, cu banii ăștia poți să faci multe alte lucruri”.

La discuție au participat mai mulți reprezentanți din fotbal, care au propus să facă parte dintr-un viitor parteneriat și au fost interesați inclusiv de concesiune. Pe lângă Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal, și-au arătat interesul organizatorii de concerte și festivaluri.

Edi Chereji, organizator festival Untold: „Noi credem că pentru București trebuie să existe și evenimente sportive și concerte, festivaluri aici pe Arena Națională. Noi susținem această conviețuire. Sperăm că și colegii care se ocupă de meciuri de fotbal au aceeași viziune”.

Guvernul a organizat ieri și prima întâlnire dedicată pregătirii candidaturii României pentru a găzdui finală Europa League, din sezonul 2028-2029. Evenimentul ar urma să se desfășoare la București, chiar pe Arena Națională.