„Am luat decizia de a flexibiliza condiţiile de acces ale transportatorilor rutieri de marfă în cadrul schemei de ajutor de stat pentru achiziţia de vehicule din categoriile N2 şi N3, cu zero emisii, în vederea facilitării investiţiilor în flote moderne. Adaptările vizează condiţiile de eligibilitate, inclusiv prin recunoaşterea unor instrumente contractuale, astfel încât operatorii economici din sectorul transportului rutier de marfă să poată accesa finanţarea din Fondul pentru modernizare. Măsura face parte dintr-un pachet coerent de politici publice, pe care ne propunem să le lansăm până la finalul acestui semestru, fiind complementară schemelor de ajutor de stat e-Mobility şi e-MOVE, dezvoltate tot în cadrul Fondului pentru modernizare”, a afirmat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban.

Cele două scheme, e-Mobility şi e-MOVE, ar urma să asigure dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice în România, contribuind la reducerea emisiilor şi sprijinirea tranziţiei către transportul verde.

„Dacă prima se referă la dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare de-a lungul reţelei rutiere administrate de CNAIR, cealaltă, integrată cu capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) şi sisteme de stocare, sprijină instalarea infrastructurii de reîncărcare la nivelul întreprinderilor, permiţând alimentarea directă a flotelor din surse proprii de energie, reducând semnificativ dependenţa de piaţa energiei şi generând economii substanţiale pe termen mediu şi lung”, a subliniat el.

Astfel, transportatorii de marfă vor beneficia şi de sprijin pentru achiziţia de vehicule cu emisii zero şi de un ecosistem funcţional care le va permite reducerea structurală a costurilor de operare, creşterea rezilienţei economice şi adaptarea la noile cerinţe de decarbonizare.

„Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii îşi reafirmă, din nou, angajamentul de a utiliza în mod strategic Fondul pentru modernizare în susţinerea tranziţiei verzi a sectorului transporturilor, protejând, în acelaşi timp, competitivitatea economiei româneşti şi interesele cetăţenilor”, a mai scris ministrul Transporturilor pe pagina de socializare.